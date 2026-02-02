Transfer-Sensation perfekt: Ex-Bundesliga-Star hat in Cottbus unterschrieben!

Cottbus - Es war das Dauerthema des Cottbuser Herbsts - das jetzt ein Happy End findet! Wie TAG24 erfuhr, läuft Ex- Bundesliga - Star Tolga Cigerci (33) ab sofort für Energie Cottbus auf!

Brüder vereint: Tolga (33, l.) und Tolcay Cigerci (31) werden künftig zum ersten Mal in ihrer Karriere gemeinsam auflaufen. © Screenshot Instagram.com/tolcaycigerci

Der viermalige türkische Nationalspieler hat sich für einen Vertrag beim ambitionierten Drittligisten entschieden - dabei schien der Deal eigentlich schon geplatzt.



Dem Vernehmen nach lagen die Gehaltsvorstellungen beider Seiten weit auseinander. Am Deadline Day gab es eine finale Gesprächsrunde, nach der feststand: Cigerci unterschreibt - zunächst bis Saisonende!

Für den Drittligisten ist es eine Transfer-Sensation - Cigerci spielte 70-mal Bundesliga, kickte in der Türkei für Galatasaray und hatte in Hochzeiten einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro.

Künftig spielt der Routinier zum ersten Mal in seiner Karriere mit Bruder Tolcay (31) zusammen - im TAG24-Interview im Oktober hatte Tolga von einem "kleinen Traum" gesprochen, der jetzt in Erfüllung geht.

Das Brüder-Duo dürfte in der Rückrunde Seite an Seite im Mittelfeld auflaufen, Tolga als Stratege im Rückraum und Tolcay als Freigeist in der Offensive.