Transfer-Sensation perfekt: Ex-Bundesliga-Star hat in Cottbus unterschrieben!
Cottbus - Es war das Dauerthema des Cottbuser Herbsts - das jetzt ein Happy End findet! Wie TAG24 erfuhr, läuft Ex-Bundesliga-Star Tolga Cigerci (33) ab sofort für Energie Cottbus auf!
Der viermalige türkische Nationalspieler hat sich für einen Vertrag beim ambitionierten Drittligisten entschieden - dabei schien der Deal eigentlich schon geplatzt.
Dem Vernehmen nach lagen die Gehaltsvorstellungen beider Seiten weit auseinander. Am Deadline Day gab es eine finale Gesprächsrunde, nach der feststand: Cigerci unterschreibt - zunächst bis Saisonende!
Für den Drittligisten ist es eine Transfer-Sensation - Cigerci spielte 70-mal Bundesliga, kickte in der Türkei für Galatasaray und hatte in Hochzeiten einen Marktwert von 4,5 Millionen Euro.
Künftig spielt der Routinier zum ersten Mal in seiner Karriere mit Bruder Tolcay (31) zusammen - im TAG24-Interview im Oktober hatte Tolga von einem "kleinen Traum" gesprochen, der jetzt in Erfüllung geht.
Das Brüder-Duo dürfte in der Rückrunde Seite an Seite im Mittelfeld auflaufen, Tolga als Stratege im Rückraum und Tolcay als Freigeist in der Offensive.
Energie Cottbus: Tolga Cigerci spielt künftig mit Bruder Tolcay zusammen
Bis Ende des Jahres 2025 hatte Tolga Cigerci in Cottbus mittrainiert, war ab Januar erneut auf Vereinssuche gegangen.
Die türkische Süper Lig war das Wunschziel, in Cottbus spielt Tolga mit seinem Bruder um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. In diese war der ältere Cigerci-Bruder 2023 mit Hertha BSC abgestiegen, ehe er sein Glück wieder in der Türkei versuchte.
In Cottbus könnte er der gesuchte "Gamechanger" für den Aufstieg sein. Jedoch muss auch Cigerci jetzt ranklotzen - der defensive Mittelfeldspieler ist acht Monate ohne Spielpraxis.
Witzig: Cigerci war wenige Minuten vor der Wechsel-Information im Live-Podcast von MagentaSport in der Leitung. Da gab er sich nach Ohrenzeugenberichten noch bedeckt.
Cottbus hat den Transfer noch nicht offiziell bestätigt.
Titelfoto: Marius Becker/dpa