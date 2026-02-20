Cottbus-Coach krank! Wackelt Wollitz fürs Ostderby?

Cottbus - In der Lausitz geht die Krankheitswelle rum! Jetzt hat es Pele Wollitz (60) höchstpersönlich erwischt - ausgerechnet vor dem Ostderby bei Erzgebirge Aue (Sonntag, 16.30 Uhr) wackelt der Cottbus -Coach.

Pele Wollitz (60) war zuletzt im Oktober 2024 mit Cottbus in Aue zu Gast. © Picture Point / Sven Sonntag

Deswegen musste sogar die turnusmäßige Pressekonferenz zwei Tage vor dem Spiel abgesagt werden, Wollitz habe sich am Freitagmorgen krankgemeldet, hütet stattdessen das Bett.

Auch am Vormittagstraining konnte er nicht teilnehmen, stattdessen übernahm Co-Trainer Tobias Röder (28) das Kommando.

Wer die Abläufe in Cottbus kennt, weiß: In der Regel gleicht das Training zwei Tage vor dem Spieltag einem lockeren Aufgalopp ohne den großen inhaltlichen Wert.

Wichtiger ist das Abschlusstraining am Samstagmittag um 13 Uhr. Im Anschluss daran wird das Team ins Erzgebirge aufbrechen und dort auch übernachten.

Dann mit Claus-Dieter Wollitz an Bord? Noch ist offen, ob der 60-Jährige am Samstag zur Mannschaft stoßen wird.