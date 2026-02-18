Alte Verdienste zählen nichts mehr: Cottbus und Wollitz schalten in den Aufstiegsmodus

Cottbus - Was haben Timmy Thiele (34), Dennis Slamar (31) und Tim Campulka (26) gemeinsam? Die drei Energie -Akteure gehören zu den Aufstiegshelden und Leistungsträgern der Vergangenheit. Doch alte Verdienste garantieren in Cottbus keinen Kaderplatz mehr.

Timmy Thiele (34, l.) und Dennis Slamar (31) zählten jahrelang zu den Leistungsträgern und spielen aktuell keine Rolle mehr. © IMAGO / foto2press

"Wenn ein Spieler krank ist, verletzt ist, benenne ich das", erklärte Energie-Trainer Pele Wollitz (60) nach dem Spiel gegen Mannheim (1:1) auf TAG24-Nachfrage, warum denn Campulka (und Thiele) im Kader fehlten.

Übersetzt heißt das, dass 20 andere Spieler derzeit besser sind als der Innenverteidiger und der Mittelstürmer.

Die Entscheidung überraschte auf den ersten Blick: Bis dato waren Campulka und Thiele immer Kadermitglied, meist auch Startelf-Spieler.

Sie packten mit Energie nicht nur den Aufstieg aus der Regionalliga, sondern steigerten sich auch eine Klasse höher.

Die beiden stehen symbolisch für einen neuen Kurs, den Wollitz fährt: Die Vergangenheit zählt nicht mehr. Das bekam auch Dennis Slamar (31) zu spüren, der seit Monaten nur noch auf der Tribüne hockt.

Die drei Akteure haben sich nach TAG24-Informationen nichts zuschulden kommen lassen, wurden "Opfer" des Gipfelsturms und von Konkurrenten oder Neuzugängen schlichtweg überholt.