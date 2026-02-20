Drehen die jetzt völlig durch? Cottbus nutzt FIFA-Boss Infantino für neues Stadion

Cottbus - Energie Cottbus rangiert weiter auf einem Aufstiegsplatz in der 3. Liga - und ringt um ein neues Stadion. Dafür nutzt der Klub jetzt FIFA-Präsident Gianni Infantino (55).

FIFA-Präsident Gianni Infantino (55) ist seit Montag offiziell "stolzer Libanese". © Mosa'ab Elshamy/AP/dpa

In einem Satire-Beitrag in den sozialen Medien des Drittligisten heißt es: "In der Lausitz gehen Träume bekanntlich nicht verloren, sie werden höchstens vertagt. Nun erfüllt sich für den FC Energie Cottbus ein ganz besonderer: Gianni Infantino wird Ehrenmitglied."

Damit würde sich der FIFA-Boss in die Riege mit der früheren deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel (heute 71) einreihen, die 2008 Ehrenmitglied der Lausitzer wurde.

Doch im Gegensatz zu Merkel ist die Orchestrierung Infantinos ein Scherz aus der Trickkiste, der einen zweifelhaften Vorgang auf die Schippe nimmt.

Am Montag inszenierte sich der mächtigste Mann des Fußballs in den Medien als neuer Staatsbürger des Libanons, kommentierte auf Instagram: "Stolz, Libanese zu sein - offiziell!"

Tatsächlich ist Infantino mit einer Libanesin verheiratet, die Einbürgerung eines ausländischen Ehemanns ist aber unter normalen Umständen libanesischen Frauen nicht gestattet.

Doch Infantino hatte vor Monaten großspurig dem von Kriegen gezeichneten Land ein modernes Fußballstadion in einer Größenordnung für 20.000 bis 30.000 Zuschauer versprochen.