Cottbus-Coup! Weltkonzern wird Ausrüster des Drittligisten

Von Lukas Schulze

Cottbus - Was hat Weltkonzern Adidas in der beschaulichen Lausitz vor? Nach TAG24-Informationen stellt die deutsche Traditionsmarke ab der neuen Saison die Trikots von Energie Cottbus.

Blick auf den Adidas-Campus World Of Sports in Herzogenaurach: Hier wurde beschlossen, künftig Drittligist Cottbus auszurüsten. © IMAGO / Harry Koerber Selbst der Autor dieses Artikels war verblüfft, als sich das Gemurmel bestätigte: Das große Adidas rüstet ab Sommer 2026 tatsächlich Drittligist Energie Cottbus aus. Der Deal ist seit September unter Dach und Fach, wurde zum heutigen 60. Vereinsgeburtstag verkündet. Und wird innerhalb des Klubs als weiteres Zeichen des Aufschwungs eingeordnet. Doch wie kam es zum Cottbus-Coup? Zum einen läuft der Vertrag mit Macron nach drei überaus erfolgreichen Jahren aus. Energie Cottbus Nach der Zusage kommt die Absage! Politiker meiden Vereinsgeburtstag von Cottbus Der italienische Sportartikelhersteller aus Bologna kaperte vor einigen Jahren den deutschen Markt, schnappte sich zig Traditionsvereine aus der zweiten und dritten Reihe.

Energie Cottbus trennt sich zum Saisonende von den beliebten Trikots von Ausrüster Macron

Bis dato fertigte die italienische Firma Macron die Cottbus-Trikots individuell an. © Frank Hammerschmidt/dpa So auch Cottbus, als die Lausitzer noch Regionalliga spielten. Just in der Saison stieg Energie in Macron-Trikots in die 3. Liga auf. Nicht nur die Aufstiegsjerseys wurden zum Kassenschlager, auch der Gipfelsturm in der abgelaufenen Saison ließ die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. In Fankreisen war oft zu hören, dass die Macron-Trikots die schönsten seit Ewigkeiten seien. Allerdings wurden Klub und Ausrüster von der Nachfrage förmlich überrollt, konnten nicht in der gewünschten Schnelligkeit die Trikots nachproduzieren, die alle Sonderanfertigungen sind. Energie Cottbus Sucht Cottbus jetzt im Ausland Verstärkung? Ungarn-Kante soll Kandidat sein Von langen Lieferketten und logistischen Schwierigkeiten ist die Rede, Macron produziert wie viele große Marken in Asien und veredelt die Stoffe in Italien. Wartezeiten von mehreren Monaten stellten weder Klub noch Fans zufrieden.

Adidas setzt zunehmend auf Außenseiter