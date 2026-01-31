Cottbus-Coup! Weltkonzern wird Ausrüster des Drittligisten
Cottbus - Was hat Weltkonzern Adidas in der beschaulichen Lausitz vor? Nach TAG24-Informationen stellt die deutsche Traditionsmarke ab der neuen Saison die Trikots von Energie Cottbus.
Selbst der Autor dieses Artikels war verblüfft, als sich das Gemurmel bestätigte: Das große Adidas rüstet ab Sommer 2026 tatsächlich Drittligist Energie Cottbus aus.
Der Deal ist seit September unter Dach und Fach, wurde zum heutigen 60. Vereinsgeburtstag verkündet. Und wird innerhalb des Klubs als weiteres Zeichen des Aufschwungs eingeordnet.
Doch wie kam es zum Cottbus-Coup? Zum einen läuft der Vertrag mit Macron nach drei überaus erfolgreichen Jahren aus.
Der italienische Sportartikelhersteller aus Bologna kaperte vor einigen Jahren den deutschen Markt, schnappte sich zig Traditionsvereine aus der zweiten und dritten Reihe.
Energie Cottbus trennt sich zum Saisonende von den beliebten Trikots von Ausrüster Macron
So auch Cottbus, als die Lausitzer noch Regionalliga spielten. Just in der Saison stieg Energie in Macron-Trikots in die 3. Liga auf.
Nicht nur die Aufstiegsjerseys wurden zum Kassenschlager, auch der Gipfelsturm in der abgelaufenen Saison ließ die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen. In Fankreisen war oft zu hören, dass die Macron-Trikots die schönsten seit Ewigkeiten seien.
Allerdings wurden Klub und Ausrüster von der Nachfrage förmlich überrollt, konnten nicht in der gewünschten Schnelligkeit die Trikots nachproduzieren, die alle Sonderanfertigungen sind.
Von langen Lieferketten und logistischen Schwierigkeiten ist die Rede, Macron produziert wie viele große Marken in Asien und veredelt die Stoffe in Italien.
Wartezeiten von mehreren Monaten stellten weder Klub noch Fans zufrieden.
Adidas setzt zunehmend auf Außenseiter
Energie hörte sich nach TAG24-Informationen verschiedene Angebote an, ehe sich tatsächlich die deutsche Traditionsmarke meldete und Cottbus überzeugte. Weltkonzern Adidas ist unter anderem logistisch deutlich größer aufgestellt als viele Konkurrenten.
Zum anderen hat das Unternehmen aus dem bayrischen Herzogenaurach seine Strategie angepasst, setzt zunehmend auf Außenseiter. Wie Cottbus, das im zweiten Jahr hintereinander die 3. Liga stürmt.
Gleiches gilt für Duisburg, das seit anderthalb Jahren ebenfalls von Adidas ausgestattet wird.
Unter Außenseitern werden im Adidas-Kosmos Randsportarten und Fußball-Klubs jenseits der großen Bildfläche verstanden. Adidas erhofft sich dadurch einen besseren Zugang zu Kunden und in Märkte, die Adidas zuletzt nur in Spitzensegmenten verortete.
Bald auch Cottbus, das nicht nur gute Chancen auf den Sprung in die 2. Bundesliga hat, sondern in den vergangenen Jahren auch seinen Ruf aufpolieren konnte.
Titelfoto: IMAGO / Harry Koerber