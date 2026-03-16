Schwitzen statt schlafen - Wollitz zieht in Cottbus die Zügel an

Cottbus - Nach der 1:4-Pleite in Aachen muss sich Energie Cottbus im Aufstiegskampf der 3. Liga wieder einen Dreier verdienen. Deshalb zieht Trainer Pele Wollitz (60) im Training die Zügel an!

Anderson Lucoqui (28, v.) und seine Teamkollegen müssen diese Woche besonders viel schwitzen. (Archivfoto) © IMAGO / Fotostand

Der Blick auf den Wochenplan mutet wie eine Sommervorbereitung an: Nach dem trainingsfreien Sonntag sind bis zum Heimspiel gegen den SSV Ulm (Samstag, 14 Uhr) sieben Einheiten in fünf Tagen getaktet.

Am Dienstag und Mittwoch geht es schon um 10 Uhr los statt in der Vorwoche um 11 Uhr. Das Motto: schwitzen statt schlafen!

Die Botschaft dahinter ist klar - Energie muss sich mit Fleiß das Spielglück wieder erzwingen, ging in diesem Jahr in nur zwei von zehn Spielen in Führung.

Zumal: Das Restprogramm nach Ostern ist kein Zuckerschlecken, deswegen müssen jetzt gegen Ulm und Havelse Siege her.

Energie muss dafür den Bedingungen trotzen, weicht diese Woche insgesamt dreimal vom hauseigenen Trainingsplatz aus und tuckert durch Cottbus.