Cottbus ein Tollhaus! Energie ringt Hansa Rostock nieder und ist wieder Spitzenreiter

Cottbus - Freudentaumel in der Lausitz! Pünktlich zum 3. Advent zündet Energie Cottbus drei Lichtlein an und gewinnt das erste Ostderby seit sechs Jahren gegen Hansa Rostock mit 3:1 (1:0).

15.59 Uhr: Claus-Dieter Wollitz, Energie Cottbus: "Hansa war bis zur Halbzeit die dominante Mannschaft, die das Spiel unter Kontrolle bekommen hat [...] Jeder ist über seinen Punkt gegangen. Wenn du in einem so Flow bist, wenn du in so einer Einheit bist, dass du dann Bälle auch mal auf der Linie retten kannst von Campulka [...] Ich bin für diesen Moment sehr dankbar [...]

Wenn Hansa so weiter spielt, ist Hansa auf jeden Fall ein Kandidat, noch ganz oben anzugreifen [...] ich kann das richtig einordnen. Normalerweise können wir mit solchen Mannschaften nicht mithalten, aber wir sind in einem solchen Flow, einem solchen Selbstverständnis."