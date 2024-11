Dramatik bei Energie Cottbus: Notarzt-Einsatz im Block, dann Tor-Spektakel auf dem Platz

Cottbus - Gedrückte Stimmung in Cottbus wenige Minuten vor dem Heimspiel der 3. Liga : Ein medizinischer Notfall erforderte vor dem Anpfiff einen Notarzteinsatz im Block! Das Spiel selbst nahm seine ganz eigene Dynamik und entwickelte sich zum Tor- und Kartenfestival, das 3:3 (2:2) endete.

Energie-Präsident Sebastian Lemke teilte in der Halbzeitpause mit: "Unsere Informationen sind, dass der Fan in einer stabilen Situation ist."

Im ganzen Stadion herrschte vor dem Anpfiff betretene, fast schon gespenstische Stimmung. Cottbus verzichtete auf das normalerweise stimmungsvolle Vorprogramm, auch in den ersten Spielminuten blieben die üblichen Fangesänge aus.

Eine Person im H-Block der Nordwand brach zusammen. Daraufhin eilten Sanitäter in den Fanblock, mussten die Person reanimieren und aus dem Stadion transportierten.

Energie-Torjäger Timmy Thiele (2.v.l.) sorgte für den ersten Stimmungslöser. © IMAGO / Fotostand

Auch auf dem Spielfeld wirkte das Spiel etwas gehemmt, ehe der seit Wochen herausragende BVB-Stürmer Julian Hettwer einen Konter zum 0:1 vollendete (15.). Der Weckruf für diese Partie?



Eine gute Minute später staubte FCE-Topstürmer Timmy Thiele zum 1:1 ab (17.), plötzlich war das Stadion wieder da!

Die Dynamik sollte ihren Lauf nehmen: Dortmunds Foti säbelte Yannik Möker im Strafraum um: Elfmeter Cottbus, den Tolcay Cigerci abgebrüht verwandelte (31.). Doch keine Minute später stolperte Energie-Verteidiger Rorig den Ball ins eigene Tor (32.).

Direkt darauf musste FCE-Abwehrchef Kusic mit Oberschenkelproblemen raus. Er sollte nicht der einzige Verlust bleiben, denn auch Möker humpelte kurz darauf infolge der Elfmeter-Szene verletzt raus. Was für eine Dramatik in einer Halbzeit, mit 2:2 ging es in die Pause.