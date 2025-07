Trägt Energie Cottbus bald wieder das "Müllmann"-Outfit?

Alles in Kürze

Mit einer wild zusammengewürfelten Truppe und Müllmann-Montur eroberte Energie Cottbus einst die Bundesliga. (Archivbild aus 2008) © IMAGO / Mika Volkmann

In knall-orangener Kluft stürmte Cottbus zwischen 2006 und 2009 zum zweiten Mal die Bundesliga.

Die Lausitzer galten schon damals nicht nur aufgrund der geografischen Lage als Sonderling im Oberhaus, die Ausweichtrikots machten die Legende komplett.

In der sogenannten "Müllmann-Montur" lehrte Cottbus auswärts der Konkurrenz das Fürchten.

Beispiel gefällig? An einem trüben November-Nachmittag 2008 eroberte das kleine Cottbus den großen Borussia-Park von Mönchengladbach und siegte 1:3 in Orange.

Die Trikots wurden unter Fans und Sammlern zum Kultobjekt, waren nach dem Bundesliga-Abstieg 2009 aber vorerst Geschichte.

Bis jetzt! Denn ein neues Trikot kündigt sich an: Wie Bilder der Fanshop Neueröffnung Energies am Dienst verrieten, dürfte das neue Ausweichtrikot tatsächlich in Orange daherkommen.