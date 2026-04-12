12.04.2026 07:21 Cottbus-Express nimmt Fahrt auf - überrollt er heute Osnabrück? Wir wollen "attackieren"!

Nach dem zweiten 3:0-Sieg in Folge rollt der Cottbus-Express schnurstracks Richtung 2. Bundesliga. Muss am Sonntag auch der VfL Osnabrück dran glauben?

Von Lukas Schulze

Cottbus - Ist dieser Schnellzug noch zu stoppen? Nach zwei 3:0-Siegen in Folge rollt der Cottbus-Express schnurstracks Richtung 2. Bundesliga. Ist am Sonntag (13.30 Uhr) der VfL Osnabrück der nächste Zwischenhalt?

Wie ein Express überrollte Cottbus seine beiden letzten Gegner in der 3. Liga. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa Am Dienstagabend gestand Löwen-Trainer Markus Kauczinski (56) konsterniert: "Wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Vor allem in der ersten Halbzeit ist Cottbus über uns hergefallen." Energie hatte mit voller Wucht den 1860 München überrollt - drei Tage, nachdem der überforderte TSV Havelse dran glauben musste. Zwei Siege, die im Stile eines Aufsteigers waren. Das Paradoxe: Vor der Länderspielpause stotterte der Motor bedenklich, keine drei Wochen später läuft die FCE-Maschinerie auf einmal wie geschmiert! Energie Cottbus Abwehrchef, Kapitän, Torjäger, Spielmacher: Gelb-Gefahr in Cottbus immer größer! Was seitdem passiert ist: Das fleißige Team setzte sich in der Liga-Pause zusammen, analysierte Stärken wie Fehler und entfernte Sand aus dem Getriebe. Und siehe da: Energie plötzlich stark wie nie und nur noch vier Zähler hinter Spitzenreiter Osnabrück.

Energie Cottbus liefert auswärts gegen die großen Namen ab - Übertragung im Stream und im Free-TV

Axel Borgmann (31, l.) und Erik Engelhardt (27) sorgten am Dienstag gegen die Löwen für eine Machtdemonstration. © IMAGO / Steffen Beyer Aber auch stark genug, um das stärkste Team der 3. Liga in diesem Jahr zu stürzen? FCE-Trainer Pele Wollitz (60) lässt schon mal eine Kampfansage vom Stapel: "Wir wollen die Meisterschaft Sonntag noch interessanter machen." Außerdem solle sein Team versuchen, das eigene Spiel "durchzudrücken" und "mutig" sein. Das bedeutet, "dass wir attackieren". Energie bläst zum Aufstieg. Speziell die großen Namen auswärts liegen den Lausitzern. In Rostock und Mannheim wurde gewonnen. In Essen auch. Energie Cottbus Wurde Wollitz erhört? DFB setzt Bundesliga-Schiri für Drittliga-Topspiel an Wollitz: "Was wollen wir tun? Bei uns bleiben. Natürlich auswärts, aber dennoch: Wir haben schon an der Hafenstraße gewonnen. Da ist die Stimmung nicht weniger." Auch personell kann Cottbus nahezu aus den Vollen schöpfen, nur für Tolga Cigerci (34) und Leon Guwara (29, beide zurück nach Muskelverletzung) komme die Partie noch zu früh. Fest steht: Bei einem Energie-Sieg wäre das scheinbar entschiedene Rennen um Platz 1 wieder völlig offen und der Cottbus-Express endgültig auf der Überholspur. Das Spiel wird neben dem kostenpflichtigen Stream von MagentaSport auch im Free-TV bei NDR/RBB übertragen. Auch TAG24 berichtet umfassend von der Partie.