Cottbus feiert 60. Geburtstag: Doch das Stadion ist wohl nicht ausverkauft
Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum können die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden.
Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag geht es ab 14 Uhr im LEAG Energie Stadion im Ligaspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim weiter.
Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen.
TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.
12 Uhr: Geburtstag in Eiseskälte - Stadion wohl nicht ausverkauft
Zum großen Jubiläumsspiel war ein ausverkauftes Stadion das Ziel. Das könnte knapp werden - am Freitagvormittag wurden die 15.000 Tickets geknackt. Gut 20.000 Fans würden hereinpassen.
Die Temperaturen von minus fünf Grad Celsius schrecken offenbar einige Anhänger ab, mehrere Stunden in der Eiseskälte im offenen Stadion zu verbringen.
11.15 Uhr: Energie-Fans "verschönern" Brandenburgs Züge
Ist das Kunst oder Sachbeschädigung? Seit wenigen Tagen fahren durch Brandenburg Züge, die von kreativen Cottbus-Fans "verschönert" wurden.
Viele Energie-Anhänger reisen aus dem Umland alle zwei Wochen zu den Heimspielen, viele auch per Zug. Auch TAG24 ist häufiger mit der Bahn unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse der Graffitis zum Geburtstag gemacht.
10.30 Uhr: Energie Cottbus wird 60 Jahre alt und feiert den Geburtstag rein
Feierstimmung in der Cottbuser Innenstadt: Am Freitagabend wurde der Spremberger Turm mit einer riesigen Fahne anlässlich des bevorstehenden Jubiläums geschmückt.
Um Punkt Mitternacht ging dann ein großes Feuerwerk samt Pyro-Show am Cottbuser Altmarkt los. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um den Anlass zu zelebrieren. Der Fanauflauf dürfte nur die Einstimmung für später gewesen sein.
Titelfoto: Julius Frick/dpa