Cottbus feiert 60. Geburtstag: Doch das Stadion ist wohl nicht ausverkauft

Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. TAG24 begleitet das 60-jährige Jubiläum.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum können die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden.



Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag geht es ab 14 Uhr im LEAG Energie Stadion im Ligaspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim weiter. Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.

12 Uhr: Geburtstag in Eiseskälte - Stadion wohl nicht ausverkauft

Zum großen Jubiläumsspiel war ein ausverkauftes Stadion das Ziel. Das könnte knapp werden - am Freitagvormittag wurden die 15.000 Tickets geknackt. Gut 20.000 Fans würden hereinpassen. Die Temperaturen von minus fünf Grad Celsius schrecken offenbar einige Anhänger ab, mehrere Stunden in der Eiseskälte im offenen Stadion zu verbringen.



Das LEAG Energie Stadion wird wieder eine imposante Kulisse bilden, auch wenn es wohl nicht ausverkauft sein. (Archivbild) © Julius Frick/dpa

11.15 Uhr: Energie-Fans "verschönern" Brandenburgs Züge

Ist das Kunst oder Sachbeschädigung? Seit wenigen Tagen fahren durch Brandenburg Züge, die von kreativen Cottbus-Fans "verschönert" wurden. Viele Energie-Anhänger reisen aus dem Umland alle zwei Wochen zu den Heimspielen, viele auch per Zug. Auch TAG24 ist häufiger mit der Bahn unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse der Graffitis zum Geburtstag gemacht.

Ein kompletter Wagon der Deutschen Bahn ziert jetzt ein Schriftzug zum Cottbuser Jubiläum. © privat

Auch ein Zug der ODEG wurde "neu gestrichen". © privat

10.30 Uhr: Energie Cottbus wird 60 Jahre alt und feiert den Geburtstag rein

Feierstimmung in der Cottbuser Innenstadt: Am Freitagabend wurde der Spremberger Turm mit einer riesigen Fahne anlässlich des bevorstehenden Jubiläums geschmückt. Um Punkt Mitternacht ging dann ein großes Feuerwerk samt Pyro-Show am Cottbuser Altmarkt los. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um den Anlass zu zelebrieren. Der Fanauflauf dürfte nur die Einstimmung für später gewesen sein.

Die Flagge am Spremberger Turm ist gehisst, Energie Cottbus wird heute 60 Jahre alt. © privat

Am Altmarkt starteten Fans um Mitternacht eine große Pyroshow. © IMAGO / Fotostand