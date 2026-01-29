Erleichterung in Cottbus: Energie darf sein Stadion fit für die 2. Liga machen
Cottbus - Startschuss für den Stadionumbau bei Energie Cottbus! Wie der Tabellenzweite der 3. Liga am Donnerstag mitteilte, hat das Land Brandenburg vorzeitig grünes Licht für die Baumaßnahmen gegeben.
Damit können gut elf Monate nach der öffentlich versprochenen "Soforthilfe" des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) die Arbeiten im maroden LEAG Energie Stadion endlich beginnen.
Diese sind notwendig, um die Lizenzbedingungen der DFL im Falle des Aufstiegs in die 2. Bundesliga zu erfüllen.
"Der FCE ist ein sportlicher Leuchtturm - nicht nur für Cottbus und die Lausitz, sondern für Brandenburg und ganz Ostdeutschland. Im Aufstiegskampf wünsche ich ihm viel Glück. [...] Deshalb will das Land den Verein unterstützen, wie wir es im vorigen Jahr in Aussicht gestellt hatten", erklärt Bildungsminister Steffen Freiberg (44).
Der Zusage war ein wahrer Bürokratie-Wahnsinn vorausgegangen, der die Cottbuser Verantwortlichen um Präsident Sebastian Lemke (42) sichtlich verärgert hatte.
Der Verein betont ausdrücklich, dass die Anträge nach wie "unter anderem baufachlich geprüft" werden, weshalb eine finale Entscheidung über die Förderung in Höhe von zwei Millionen Euro weiterhin aussteht. Mit Blick auf die Lizenzfristen dürfen die Arbeiten vorzeitig aufgenommen werden.
Mehr später bei TAG24.
Titelfoto: FC Energie Cottbus