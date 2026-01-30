Sucht Cottbus jetzt im Ausland Verstärkung? Ungarn-Kante soll Kandidat sein

Cottbus - Findet Energie Cottbus des Rätsels Lösung in Ungarn? Nach übereinstimmenden Berichten mehrerer ungarischer Medien soll der einmalige Nationalspieler Márk Tamás (32) ein Transfer-Kandidat sein.

Internationale Erfahrung für Energie? Márk Tamás (32) spielte in der ersten Liga Ungarns, Polens, Aserbaidschans und Rumäniens. © IMAGO / NurPhoto

Dies schreiben BOON und NSO. Demnach habe der Innenverteidiger von Diósgyőri VTK ein konkretes Angebot eines Aufstiegsaspiranten aus der deutschen 3. Liga vorliegen.

Genannt wird neben Cottbus auch Rot-Weiss Essen. Allerdings hatte RWE zu Beginn des Transferfensters mit Ben Hüning (21) bereits einen zentralen Verteidiger verpflichtet. Macht deswegen Cottbus das Rennen?

Fakt ist: Energie sucht nach einem Führungsspieler mit Erfahrung für die Defensivzentrale. Das Profil würde auf Tamás, der allein in der ersten ungarischen Liga 164 Mal auflief, zutreffen.

Im September 2021 stand der Hüne (1,92 Meter) sogar dreimal im Aufgebot des ungarischen Nationalteams, bekam einen Kurzeinsatz.

Dennoch sorgt auf den ersten Blick diese Spur für Skepsis: Energie hat seit gut zehn Jahren keinen Spieler mehr aus dem nicht deutschsprachigen Ausland verpflichtet. Bricht Cottbus für Tamás mit dem eigenen Vorgehen?