Nach der Zusage kommt die Absage! Politiker meiden Vereinsgeburtstag von Cottbus

Cottbus - Nach der Zusage kommt die Absage ! Das Land Brandenburg bewilligt den Start der Baumaßnahmen am Cottbuser Stadion - zum feierlichen 60-jährigen Vereinsgeburtstag will sich aber kein Landespolitiker sehen lassen.

Sowohl Sportminister Steffen Freiberg (44, 2.v.o.l.) als auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (66, 4.v.u.l.) haben für den 60. Cottbuser Vereinsgeburtstag abgesagt. © Christophe Gateau/dpa

Am Donnerstagvormittag verkündete der Aufstiegsaspirant, dass das LEAG Energie Stadion ab sofort für die 2. Bundesliga ertüchtigt werden kann - elf Monate nach der politischen Zusage.

Doch auf die Erleichterung folgte der Stimmungsdämpfer: Denn an den Feierlichkeiten am Samstag wird - Stand Donnerstag - kein Politiker aus der Potsdamer Staatskanzlei teilnehmen.

Dies stellte FCE-Oberhaupt Sebastian Lemke (42) auf einer Pressekonferenz fest:

"Selbstverständlich haben wir als mitgliedstärkster und - ich glaube - als erfolgreichster Verein in Brandenburg auch die Politik eingeladen. Wir haben leider auch nach Zusagen Absagen bekommen. Stand heute ist aus Potsdam kein Besuch da, was ich persönlich sehr schade finde."

In den vergangenen Monaten ging es rund um die Cottbuser Stadiondebatte selten geräuschlos zu. Besonders das Verhältnis zu Ministerpräsident Dietmar Woidke (66, SPD) und Sportminister Steffen Freiberg (44, SPD) gilt als angespannt.