Cottbus feiert 60. Geburtstag: Energie-Fußballer des Jahres stehen fest!

Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. TAG24 begleitet das 60-jährige Jubiläum.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum konnten die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden und haben es geschafft.

Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag ging es im LEAG Energie Stadion mit dem 3:1(2:1)-Sieg über die U23 der TSG Hoffenheim weiter.

Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.

Endstand: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 3:1

Tore: 0:1 Zeitler (5.), 1:1 Hannemann (15.), 2:1 Engelhardt (44.), 3:1 Engelhardt (84.)

23 Uhr: After-Show-Party beginnt, Zapfenstreich für die Spieler?

Das war's! Der offizielle Teil ist vorbei. Jetzt steigt die After-Show-Party.

Auch TAG24 mischt sich unters Volk, während für die Spieler laut Wollitz eigentlich 23 Uhr Zapfenstreich sein soll. Habt einen schönen Abend!

22.45 Uhr: Cottbus-Knaller offiziell!

Lange wurde über den neuen Ausrüster in der Lausitz getuschelt, jetzt ist es offiziell: Es wird die deutsche Traditionsmarke und Weltkonzern Adidas!

Ein imposantes Video zeigt Lemke und Wollitz in der Adidas-Zentrale in Herzogenaurach bei der Unterzeichnung des Deals. Der Deal wurde unter anderem über den Wosz Teamshop eingefädelt.

Was für ein Coup! Adidas rüstet künftig den Drittligisten aus.
Was für ein Coup! Adidas rüstet künftig den Drittligisten aus.  © TAG24/Lukas Schulze

22.35 Uhr: Energie-Fußballer des Jahres stehen fest!

Und jetzt folgt der nächste Knaller - die Energie-Fußballer des Jahres steht fest:

1. Platz: Tolcay Cigerci

2. Platz: Erik Engelhardt

3. Platz: Axel Borgmann

Voller Stolz verkündet Energie seine Fußballer des Jahres 2025.
Voller Stolz verkündet Energie seine Fußballer des Jahres 2025.  © TAG24/Lukas Schulze

22.30 Uhr: Die aktuelle Führungstroika ist dran

Wir sind in der Neuzeit angekommen. Und damit sind die Baumeister des Erfolgs dran. Wollitz ist sitzengeblieben, Präsident Lemke kommt genauso wie Kapitän Borgmann dazu.

Während Borgmann die Helden der Vergangenheit herausstellt, kritisiert Lemke die unsägliche Aufstiegsregel zur 3. Liga. Wollitz spricht über die Leidensfähigkeit des Klubs und über etwas "ganz Großes".

Jetzt ist die bewährte Führungsriege der Neuzeit dran.
Jetzt ist die bewährte Führungsriege der Neuzeit dran.  © TAG24/Lukas Schulze

22.15 Uhr: Dänen-Rakete Dennis Sörensen ist da

Jetzt wird es ein wenig sachlicher, aber nicht weniger unterhaltsam.

Besonders Energies Dänen-Rakete Dennis Sörensen sammelt neben Pele Wollitz und Daniel Ziebig viele Sympathiepunkte.

Pele Wollitz (2.v.l.), Dennis Sörensen (3.v.l.), und Daniel Ziebig (4..v.l.) reden über die 2010er Jahre und den Fußball heute.
Pele Wollitz (2.v.l.), Dennis Sörensen (3.v.l.), und Daniel Ziebig (4..v.l.) reden über die 2010er Jahre und den Fußball heute.  © TAG24/Lukas Schulze

21.50 Uhr: Petra Zieger schmettert "Wir sind die Fans von Energie"

Petra Zieger ist dran und lässt es krachen: Die Halle singt lauthals "Wir sind die Fans von Energie mit".

Das war die Hymne der 2000er-Bundesliga-Zeiten.

Petra Zieger rockt die Bühne.
Petra Zieger rockt die Bühne.  © TAG24/Lukas Schulze

21.40 Uhr: Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein kloppen alte Geschichten

Das Programm läuft übrigens chronologisch beginnend ab Gründungsdatum. Wir sind jetzt in den 90er Jahren angekommen.

Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein plaudern aus dem grandiosen Zeiten mit dem DFB-Pokalfinale und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thema ist auch ein vermeintlich fragwürdiges Fernseh-Interview beim ORB sowie Anekdoten aus dem Dubai-Trainingslager. Darunter: Wie sie sich Bier an dem strengen Trainer Geyer vorbei aufs Hotelzimmer schmuggelten.

Detlef Irrgang (2.v.l.), Eduard Geyer (3.v.l.) und Dieter Krein (4.v.l.) nehmen kein Blatt vor dem Mund.
Detlef Irrgang (2.v.l.), Eduard Geyer (3.v.l.) und Dieter Krein (4.v.l.) nehmen kein Blatt vor dem Mund.  © TAG24/Lukas Schulze

21.20 Uhr: Rapper Krom gehört die Bühne

Eigentlich sollte jetzt Halbzeitpause sein, doch die muss kurzerhand ausfallen, weil man offenbar massiv hinter dem Zeitplan liegt.

Mit Musik und Rapper Krom, der aus Hoyerswerda stammt und 2008 zum ersten Mal im Cottbuser Stadion war, geht es weiter.

Rapper Krom heizt die Halle ein.
Rapper Krom heizt die Halle ein.  © TAG24/Lukas Schulze

21.05 Uhr: Kupferschmied, Bohla und Lempke sorgen für viel Gelächter

Nach dem Cottbuser Kinderchor dürfen die früheren Trainer Manfred Kupferschmied und Fritz Bohla sowie Multitalent Ralf Lempke aus der Vergangenheit berichten.

Lempke erzählt aus seiner Spielerzeit sorgt für viel Gelächter: Bei einem Sieg gab es von Vattern mal eine Leberwurststulle, bei einer Niederlage brauchte er eine halbe Woche lang gar nicht erst bei seinem alten Herren zu Hause klingeln.

Ralf Lempke (2.vl.), Manfred Kupferschmied (3.v.l.) und Fritz Bohla (4.v.l.) dürfen Platz nehmen.
Ralf Lempke (2.vl.), Manfred Kupferschmied (3.v.l.) und Fritz Bohla (4.v.l.) dürfen Platz nehmen.  © TAG24/Lukas Schulze

20.50 Uhr: Energie-Legenden plaudern aus der Historie

Die ersten Energie-Legenden nehmen Platz auf der Couch und stellen sich dem Fragengewitter.

Einer berichtet selbstironisch davon, dass es für ihn nur zum Abwehrspieler reichte.

Caroline Labes interviewt die ersten Energie-Legenden.
Caroline Labes interviewt die ersten Energie-Legenden.  © TAG24/Lukas Schulze

20.35 Uhr: Erster Einspieler zeigt Gründungszeit

Es folgt der erste von insgesamt sechs Einspielern, der sich mit der Gründungszeit der Cottbuser beschäftigt. Die Kurzfilme sind vom rbb produziert mit Aufnahmen aus dem Archiv.

