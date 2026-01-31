Cottbus feiert 60. Geburtstag: Energie drückt auf die Vorentscheidung
Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum können die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden.
Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag geht es ab 14 Uhr im LEAG Energie Stadion im Ligaspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim weiter.
Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.
Aktueller Spielstand: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 2:1
Tore: 0:1 Zeitler (5.), 1:1 Hannemann (15.), 2:1 Engelhardt (44.)
15.40 Uhr: Spielfluss raus, Energie weiter vorne
Als nächster Energie-Akteur sitzt jetzt Pelivan am Bode, kann aber ebenso weitermachen.
Der Spielfluss ist damit nach 78 Minuten endgültig raus, so langsam macht sich die Kälte auch auf dem Platz breit. Energie führt weiter 2:1.
15.35 Uhr: Cigerci liegt am Boden - und macht nach drei Minuten Unterbrechung weiter
Cottbus' Cigerci liegt am Boden - das sorgt naturgemäß für Besorgnis.
Nach fast drei Minuten Behandlungspause geht er erst vom Feld und kommt dann wieder. Durchatmen.
15.30 Uhr: Hoffenheims Keeper fällt Cottbus' Butler als letzten Mann - und sieht nur Gelb
Beide Teams haben gewechselt. Bei Cottbus ist 1:1-Schütze Hannemann raus und Butler rein, für Hoffenheim jetzt Jindaoui im Spiel.
Butler wird kurz darauf geschickt und von Hoffenheims Keeper Petersson als letzter Mann gefällt. Es gibt nur Gelb und Freistoß aus 17 Metern, den Rorig fast perfekt schießt und Petersson entschärft. Weiter 2:1 nach 67 Minuten.
15.25 Uhr: Fans tauchen Nordwand in goldgelben Pyro-Rauch
Man hätte es sich denken können: Zur 60. Minute brennen Energies Ultras ein wahres Feuerwerk von Pyrotechnik auf der Nordwand los, die die Tribüne komplett in goldgelben Rauch taucht.
Das Spiel läuft davon unbeirrt weiter.
15.22 Uhr: Energie weiter am Drücker, aber ohne Konsequenz vor dem Tor
Cottbus zeigt auch im zweiten Durchgang, wer Herr im Haus ist, und erarbeitet sich - angetrieben vom phänomenalen Publikum - Chance um Chance.
Allerdings: Das dritte und womöglich vorentscheidende Cottbuser Tor fällt auch nach 60 Minuten nicht.
15.12 Uhr: Zweite Hälfte startet, Energie sofort wieder da
Weiter geht's im Cottbuser Eisschrank ohne Wechsel.
Henry Rorig ist frei durch und sorgt aus spitzem Winkel halbrechts für den ersten Abschluss im zweiten Durchgang (48.). Auf der Gegenseite verzieht ein Hoffenheimer aus bester Position freistehend (50.). Kurz darauf muss sich Funk ganz lang machen und die Führung retten (51.).
15 Uhr: Rückstand und klirrende Kälte kriegen Fans und Spieler nicht klein
Respekt an alle Energie-Fans, die das Jubiläum zu einer emotionalen und stimmungsvollen Veranstaltung machen und dafür klirrende Kälte in Kauf nehmen. Bei jedem noch so kleinen Aufreger sind die Fans lautstark da.
Und die Mannschaft entschädigt die Anhänger mit einer echten Energie-Leistung und einem Spiel voller Torraumszenen. Die Halbzeit-Führung geht angesichts der Arbeitsbereitschaft von Energie in Ordnung
14.50 Uhr: Energie holt Rückstand auf und führt 2:1 zur Pause in einem wilden und emotionalen Spiel
Kurz vor der Pause sticht der Goalgetter zu! Eine Cigerci-Flanke köpft Engelhardt in bester Stürmer-Manier zur nicht unverdienten 2:1-Führung ein (44.). Kurz darauf macht Hannemann das vermeintlich dritte Tor, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen (45.+3)
Deswegen geht es mit 2:1 in die Kabinen nach einer wilden wie emotionalen Halbzeit, die kaum Luft zum Atmen ließ.
14.35 Uhr: Lattenknaller von Cottbus!
Energie macht seinem Namen heute alle Ehre und schont sich und den Gegner nicht.
Auch die vierte FCE-Ecke wird gefährlich, Michelbrink kommt aus dem Rückraum zum Abschluss, der Ball wird abgefälscht und klatscht ans Gebälk (34.). Weiter 1:1.
14.24 Uhr: Energie bringt Hoffenheim fast erneut in Führung
Energie hat den Schreckstart gut verarbeitet, von Hoffenheim war jetzt fast 15 Minuten nichts zu sehen, ehe Cigerci taktisch foult und ein unsauberer Abstoß Hoffenheim fast ein Tor schenken (23.).
14.20 Uhr: Energie spielt in Traditionstrikots
Viele Fans dürften noch gar nicht bemerkt haben, dass Energie heute in Traditionstrikots aufläuft. Die sehen der regulären Arbeitskleidung verdammt ähnlich, sind dennoch ein Unikat.
Wir haben uns sagen lassen, dass es das Sondertrikot nur in limitierter Stückzahl von 1966 (gemäß Gründungsjahr) Exemplaren gibt.
14.15 Uhr: Energie erdrückt Hoffenheim und gleicht aus!
Mit einem wahren Powerplay schnürt Energie die Gäste ein und erwirkt zwei Ecken in Folge. Die zweite spielen die Hausherren kurz und clever aus, Hannemann vollendet aus zentraler Position zum umjubelten Ausgleich (15.). 1:1!
14.14 Uhr: Kein Stimmungsabbruch - Fans feiern den Klub und sich selbst
Trotz des frühen Rückstandes ist die Stimmung weiter prächtig. Die Fans feiern den Verein und sich selbst und halten sich streng an die rot--weiße "Kleiderordnung". Auf der Osttribüne kleben Schlagworte wie "Glaube", "Begeisterung" und "Hingabe", die diesen Klub kennzeichnen.
Erik Engelhardt (5.), Tolcay Cigerci (12.) und King Manu (14.) hatten die großen Chancen auf den Ausgleich.
14.05 Uhr: Spiel läuft, Hoffenheim führt
Bei so viel Emotionen rückt der Fußball fast in den Hintergrund. Deniz Zeitler schlägt in der vierten Minute für die Gäste zu und hebt zum Freudensprung ab. Die Fans quittieren das mit Buhrufen.
14.00 Uhr: Gänsehaut bis unters Stadiondach nach XXL-Choreo!
Was für ein erhebender Moment! Monatelang hat die Fanszene an dieser Choreo gearbeitet, die sich über Nordwand und Osttribüne streckt und die bewegendsten Momente und Personen der Vereinsgeschichte zeigt. Aufstiege, Abstiege, von Eduard Geyer bis Tomislav Piplica.
Alle Zuschauer sind in roten oder weißen Regenponchos gekleidet, ein grandioser Anblick. Es knistert bis unters Stadiondach!
13.30 Uhr: Volle Plätze, große Erwartungen?
Die meisten Zuschauer sind dem Aufruf der Fanszene gefolgt und sind pünktlich 13.30 Uhr auf ihren Plätzen. So voll sieht man das LEAG Energie Stadion selten.
Beschert die Mannschaft dem Verein und den Fans zum Geburtstag einen Sieg? In den Hinrunde hagelte es eine 1:4-Niederlage in Hoffenheim.
13.15 Uhr: Aufstellungen da - Borgmann zurück im Mittelfeld, Thiele auf der Bank
Die Aufstellungen sind draußen: Kapitän Axel Borgmann kehrt auf seine angestammte Position im zentrale Mittelfeld zurück, stattdessen verteidigt Leon Guwara links hinten. Tolcay Cigerci rückte eine Reihe nach vorne, dafür muss Timmy Thiele auf die Bank.
Außerdem ersetzt King Manu Tim Campulka in der Innenverteidigung.
12.45 Uhr: Fette Choreo geplant - Fans sollen ab 13.30 Uhr auf ihren Plätzen sein
Die Fans sind auf dem Weg zum Stadion, das heute einzig und allein in der Cottbuser Hand ist. Der Hoffenheimer Gästeblock soll nach unseren Informationen nicht öffnen.
Dafür ist eine fette Choreografie geplant, für die die Fanszene Geld sammelte. Auch Teile der Mannschaft beteiligt sich im Vorfeld beim Malen.
Erinnerung für alle Anhänger: Um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, sollen alle auf ihren Plätzen sein, damit die wohl größte Cottbus-Choreo aller Zeiten geordnet vonstatten geht.
12 Uhr: Geburtstag in Eiseskälte - Stadion wohl nicht ausverkauft
Zum großen Jubiläumsspiel war ein ausverkauftes Stadion das Ziel. Das könnte knapp werden - am Freitagvormittag wurden die 15.000 Tickets geknackt. Gut 20.000 Fans würden hereinpassen.
Die Temperaturen von minus fünf Grad Celsius schrecken offenbar einige Anhänger ab, mehrere Stunden in der Eiseskälte im offenen Stadion zu verbringen.
11.15 Uhr: Energie-Fans "verschönern" Brandenburgs Züge
Ist das Kunst oder Sachbeschädigung? Seit wenigen Tagen fahren durch Brandenburg Züge, die von kreativen Cottbus-Fans "verschönert" wurden.
Viele Energie-Anhänger reisen aus dem Umland alle zwei Wochen zu den Heimspielen, viele auch per Zug. Auch TAG24 ist häufiger mit der Bahn unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse der Graffitis zum Geburtstag gemacht.
10.30 Uhr: Energie Cottbus wird 60 Jahre alt und feiert den Geburtstag rein
Feierstimmung in der Cottbuser Innenstadt: Am Freitagabend wurde der Spremberger Turm mit einer riesigen Fahne anlässlich des bevorstehenden Jubiläums geschmückt.
Um Punkt Mitternacht ging dann ein großes Feuerwerk samt Pyro-Show am Cottbuser Altmarkt los. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um den Anlass zu zelebrieren. Der Fanauflauf dürfte nur die Einstimmung für später gewesen sein.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer