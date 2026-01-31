Cottbus feiert 60. Geburtstag: Energie drückt auf die Vorentscheidung

Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. TAG24 begleitet das 60-jährige Jubiläum.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum können die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden.



Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag geht es ab 14 Uhr im LEAG Energie Stadion im Ligaspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim weiter. Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch. Aktueller Spielstand: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 2:1 Tore: 0:1 Zeitler (5.), 1:1 Hannemann (15.), 2:1 Engelhardt (44.)

15.40 Uhr: Spielfluss raus, Energie weiter vorne

Als nächster Energie-Akteur sitzt jetzt Pelivan am Bode, kann aber ebenso weitermachen. Der Spielfluss ist damit nach 78 Minuten endgültig raus, so langsam macht sich die Kälte auch auf dem Platz breit. Energie führt weiter 2:1.

15.35 Uhr: Cigerci liegt am Boden - und macht nach drei Minuten Unterbrechung weiter

Cottbus' Cigerci liegt am Boden - das sorgt naturgemäß für Besorgnis. Nach fast drei Minuten Behandlungspause geht er erst vom Feld und kommt dann wieder. Durchatmen.

15.30 Uhr: Hoffenheims Keeper fällt Cottbus' Butler als letzten Mann - und sieht nur Gelb

Beide Teams haben gewechselt. Bei Cottbus ist 1:1-Schütze Hannemann raus und Butler rein, für Hoffenheim jetzt Jindaoui im Spiel. Butler wird kurz darauf geschickt und von Hoffenheims Keeper Petersson als letzter Mann gefällt. Es gibt nur Gelb und Freistoß aus 17 Metern, den Rorig fast perfekt schießt und Petersson entschärft. Weiter 2:1 nach 67 Minuten.

15.25 Uhr: Fans tauchen Nordwand in goldgelben Pyro-Rauch

Man hätte es sich denken können: Zur 60. Minute brennen Energies Ultras ein wahres Feuerwerk von Pyrotechnik auf der Nordwand los, die die Tribüne komplett in goldgelben Rauch taucht. Das Spiel läuft davon unbeirrt weiter.

15.22 Uhr: Energie weiter am Drücker, aber ohne Konsequenz vor dem Tor

Cottbus zeigt auch im zweiten Durchgang, wer Herr im Haus ist, und erarbeitet sich - angetrieben vom phänomenalen Publikum - Chance um Chance. Allerdings: Das dritte und womöglich vorentscheidende Cottbuser Tor fällt auch nach 60 Minuten nicht.

15.12 Uhr: Zweite Hälfte startet, Energie sofort wieder da

Weiter geht's im Cottbuser Eisschrank ohne Wechsel. Henry Rorig ist frei durch und sorgt aus spitzem Winkel halbrechts für den ersten Abschluss im zweiten Durchgang (48.). Auf der Gegenseite verzieht ein Hoffenheimer aus bester Position freistehend (50.). Kurz darauf muss sich Funk ganz lang machen und die Führung retten (51.).

Endlich sind die ersten Jubelbilder da! Erik Engelhardt (v.) machte das zweite Tor, Moritz Hannemann, Schütze des ersten, streckt die Arme in den Himmel. © IMAGO / Steffen Beyer

15 Uhr: Rückstand und klirrende Kälte kriegen Fans und Spieler nicht klein

Respekt an alle Energie-Fans, die das Jubiläum zu einer emotionalen und stimmungsvollen Veranstaltung machen und dafür klirrende Kälte in Kauf nehmen. Bei jedem noch so kleinen Aufreger sind die Fans lautstark da. Und die Mannschaft entschädigt die Anhänger mit einer echten Energie-Leistung und einem Spiel voller Torraumszenen. Die Halbzeit-Führung geht angesichts der Arbeitsbereitschaft von Energie in Ordnung

Weil es so schön war, zeigen wir hier die imposante Choreo vor dem Spiel noch einmal. © IMAGO / Steffen Beyer

14.50 Uhr: Energie holt Rückstand auf und führt 2:1 zur Pause in einem wilden und emotionalen Spiel

Kurz vor der Pause sticht der Goalgetter zu! Eine Cigerci-Flanke köpft Engelhardt in bester Stürmer-Manier zur nicht unverdienten 2:1-Führung ein (44.). Kurz darauf macht Hannemann das vermeintlich dritte Tor, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen (45.+3) Deswegen geht es mit 2:1 in die Kabinen nach einer wilden wie emotionalen Halbzeit, die kaum Luft zum Atmen ließ.

14.35 Uhr: Lattenknaller von Cottbus!

Energie macht seinem Namen heute alle Ehre und schont sich und den Gegner nicht. Auch die vierte FCE-Ecke wird gefährlich, Michelbrink kommt aus dem Rückraum zum Abschluss, der Ball wird abgefälscht und klatscht ans Gebälk (34.). Weiter 1:1.

14.24 Uhr: Energie bringt Hoffenheim fast erneut in Führung

Energie hat den Schreckstart gut verarbeitet, von Hoffenheim war jetzt fast 15 Minuten nichts zu sehen, ehe Cigerci taktisch foult und ein unsauberer Abstoß Hoffenheim fast ein Tor schenken (23.).