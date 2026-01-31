Cottbus feiert 60. Geburtstag: Geyer und Irrgang kloppen alte Geschichten
Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum konnten die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden und haben es geschafft.
Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag ging es im LEAG Energie Stadion mit dem 3:1(2:1)-Sieg über die U23 der TSG Hoffenheim weiter.
Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.
Endstand: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 3:1
Tore: 0:1 Zeitler (5.), 1:1 Hannemann (15.), 2:1 Engelhardt (44.), 3:1 Engelhardt (84.)
21.50 Uhr: Petra Zieger schmettert "Wir sind die Fans von Energie"
Petra Zieger ist dran und lässt es krachen: Die Halle singt lauthals "Wir sind die Fans von Energie mit".
Das war die Hymne der 2000er Bundesliga-Zeiten.
21.40 Uhr: Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein kloppen alte Geschichten
Das Programm läuft übrigens chronologisch beginnend ab Gründungsdatum. Wir sind jetzt in den 90er Jahren angekommen.
Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein plaudern aus dem grandiosen Zeiten mit dem DFB-Pokalfinale und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thema ist auch ein vermeintlich fragwürdiges Fernseh-Interview beim ORB sowie Anekdoten aus dem Dubai-Trainingslager. Darunter: Wie sie sich Bier an dem strengen Trainer Geyer vorbei aufs Hotelzimmer schmuggelten.
21.20 Uhr: Rapper Krom gehört die Bühne
Eigentlich sollte jetzt Halbzeitpause sein, doch die muss kurzerhand ausfallen, weil man offenbar massiv hinter dem Zeitplan liegt.
Mit Musik und Rapper Krom, der aus Hoyerswerda stammt und 2008 zum ersten Mal im Cottbuser Stadion war, geht es weiter.
21.05 Uhr: Kupferschmied, Bohla und Lempke sorgen für viel Gelächter
Nach dem Cottbuser Kinderchor dürfen die früheren Trainer Manfred Kupferschmied und Fritz Bohla sowie Multitalent Ralf Lempke aus der Vergangenheit berichten.
Lempke erzählt aus seiner Spielerzeit sorgt für viel Gelächter: Bei einem Sieg gab es von Vattern mal eine Leberwurststulle, bei einer Niederlage brauchte er eine halbe Woche lang gar nicht erst bei seinem alten Herren zu Hause klingeln.
20.50 Uhr: Energie-Legenden plaudern aus der Historie
Die ersten Energie-Legenden nehmen Platz auf der Couch und stellen sich dem Fragengewitter.
Einer berichtet selbstironisch davon, dass es für ihn nur zum Abwehrspieler reichte.
20.35 Uhr: Erster Einspieler zeigt Gründungszeit
Es folgt der erste von insgesamt sechs Einspielern, der sich mit der Gründungszeit der Cottbuser beschäftigt. Die Kurzfilme sind vom rbb produziert mit Aufnahmen aus dem Archiv.
20.30 Uhr: Lemke verkündet Verlängerung mit Premiumpartner LEAG
Jetzt betritt Präsident Sebastian Lemke, unter Standing Ovations der Fans, die Bühne.
Er verkündet die Vertragsverlängerung mit dem Premiumsponsor LEAG, der innerhalb "von zehn Minuten" um zwei Jahre verlängert wurde.
20.25 Uhr: Lokalmatador Alexander Knappe bringt die Halle zum Beben
Danach heizt Alexander Knappe die Halle mit der Energie-Hymne "Wir kommen auch morgen noch wieder" ein.
Zum ersten Mal steht die Halle und grölt mit.
20.20 Uhr: Tobias Schick sammelt Sympathien bei den Energie-Fans
Als Erster bekommt Cottbus PB Tobias Schick das Wort. Er ist glühender Energie-Fan und stellt die Tabellenführung heraus. Aber auch die Herausforderungen wie das Stadionthema.
Bemerkenswert: Selbst die Pyro-Party am Vorabend auf dem Cottbuser Altmarkt heißt er gut und gibt einen "scheiß" auf die Meckerköpfe.
20.15 Uhr: Überraschungsgast da, Landesregierung erscheint doch
Entgegen vorheriger Ankündigungen ist die Landesregierung Brandenburgs doch zu diesem Festakt vertreten.
Gesundheits- und Sozialministerin Britta Müller vertritt an diesem den verhinderten Ministerpräsident Dietmar Woidke.
20.05 Uhr: Saal in der Stadthalle voll, gleich geht es los
Angekommen in der Stadthalle. Im Foyer sind viele Energie-Legenden unterwegs, zum beispiel Eduard Geyer oder Vragel da Silva.
Auch Trainer und Spieler des aktuelles Teams sind inklusive Parterinnen da - und sitzen vor beziehungsweise neben uns Journalisten.
18.30 Uhr: Das Stadion ist leer, in der Stadthalle geht es weiter
TAG24 verlässt als einer der Letzten das jetzt leere Stadion und nutzt die Gelegenheit, sich selbst in Schale für den Festakt zu schmeißen. Das hat sich der Verein von sämtlichen Gästen so gewünscht.
Ab 20 Uhr geht es in der Stadthalle weiter, Pele Wollitz muss schon 18.40 Uhr da sein. Wir berichten dort von der Gala weiter.
18 Uhr: Verkauf des Sondertrikots beginnt
Wer sich an eine besondere Erinnerung an das Jubiläum sichern will, kann eines der 1966 Sondertrikots kaufen, die im Online-Shop verfügbar sind.
Energie hatte vorher aus der Nummer ein großes Geheimnis gemacht und den ein oder anderen Fan sicherlich in dem Moment überrascht, als das Team mit den Unikaten den Platz betrat.
17.30 Uhr: Bierlaune und Gesänge der Fans
Auch gut anderthalb Stunden nach Abpfiff schallen lautstark und melodisch die Gesänge der Fans durchs Stadion. Wir betonen abermals: trotz Eiseskälte.
Vermutlich sind einige Anhänger der Einladung des Vereins gefolgt und habe sich mit Freibier versorgt, das lässt die Temperaturen an diesem Feiertag etwas vergessen.
17 Uhr: Wollitz spricht von einem "fantastischen Tag", Lemke hat Tränen in den Augen, Borgmann trinkt "warmes Bier"
Während sich Fans (und der ein oder andere Spieler) das Bier schmecken lassen, kommen hier die ersten Stimmen aus der Mixed-Zone:
Pele Wollitz (Trainer Cottbus): "Der Sieg ist wichtiger als das Jubiläum. 250 Siege ist ein absolutes Statement. Das Trikot kriegt einen Ehrenplatz. [...] Für diesen Moment genieße ich das. Viel wichtiger war heute die erste Halbzeit, wie wir Fußball gespielt haben. Mit dieser Energie, dieser Überzeugung, dieser Kreativität. […] Ich glaube auch, dass so eine Kulisse auch eine Mannschaft nochmal in eine andere Spannung versetzt. Diesbezüglich ist es ein fantastischer Tag für den Klub, für die Mannschaft. Und jetzt einfach da weitermachen, einfach für sich weiterhin so überzeugt zu sein: Wir können alles gewinnen, wir haben nichts zu verlieren, weil so eine Situation wird es nicht so oft wieder geben. [...] Ich kann jetzt schon mal sagen: Morgen um 11 Uhr ist Training. Ich glaube, wenn wir jetzt nachlassen, machen wir vielleicht einen entscheidenden Fehler."
Sebastian Lemke (Präsident Cottbus): "Das ist einzigartig, was die Fans auf die Beine gestellt haben, was sie über Monate hinweg aufgebaut haben. Da ist so viel Kraft, so viel Ideen, so viel Mühe dahinter. Mich hat es übermannt, ich hatte Tränen in den Augen, als ich das gesehen habe. [...] Wenn die Mannschaft diesen Weg mitgeht, ist bei allem dämpfen, was wir gerne machen, heute auch träumen erlaubt und was möglich dieses Jahr. [...] Ich gönne Pele diesen Sieg von Herzen und wünsche uns, dass wir vielleicht im Jubiläumsjahr was ganz Großes feiern können."
Axel Borgmann (Kapitän Cottbus): "Ich glaube, besser geht's nicht. Aus meiner Spielersicht sage ich, auch noch mit dem frühen Rückstand durch einen individuellen Fehler, ist das ein absolut verdienter Sieg. Wir haben heute gesagt: 'Ey, lass uns an die ganzen guten Spiele erinnern, wo wir diesen Zugriff hatten.' Und ich finde, bis aufs Tor hat Hoffenheim gar nicht stattgefunden. [...] Der Rahmen insgesamt war einfach überragend und wir konnten das mit einem Sieg veredeln. [...] Bevor ich was trinke, muss ich erstmal meine Hände unter warmes Wasser machen. Und dann werde ich sicherlich ein Bierchen trinken - ein warmes."
16.05 Uhr: Energie feiert 250. Sieg von Wollitz
Emotionale Szenen nach Abpfiff: Der Erfolg ist der 250. Cottbus-Sieg für Pele Wollitz.
Seine Mannschaft bildet ein Spalier, Präsident Sebastian Lemke überreicht ihm ein Trikot mit der Zahl. Wollitz klopft sich vor der Nordwand auf das Energie-Logo. Mehr Pathos geht nicht!
16 Uhr: Energie lässt das Spiel offen und gewinnt dennoch mit 3:1!
Energie lässt nach wie vor Hoffenheimer Chancen zu, Erlein verzieht zum wiederholten Mal (90.+6). Auf der anderen Seite vergibt Joker Tattermusch überhastet. Danach ist Schluss, Energie gewinnt zum Jubiläum mit 3:1!
Da Duisburg erst Sonntag spielt, bedeutet das Platz eins für eine Nacht!
15.52 Uhr: Cottbus verdaddelt endgültige Entscheidung und muss sieben Minuten on top zittern
Das sollte es doch gewesen sein, oder?
Zunächst verdaddelt Cottbus die Chance aufs 4:1, dann schließt die TSG nochmal aus bester Position ab. Es bleibt beim §.1 nach 90 Minuten. Sieben Minuten gibt es obendrauf. Die viel wichtigere Nachricht: Nach dem Spiel gibt es Freibier.
15.47 Uhr: Hoffenheim vergibt den Ausgleich, Engelhardt erlöst Energie!
Hoffenheim war für einen Moment zurück im Spiel und vergab die Chancen zum Ausgleich. Das sollte sich rächen!
Energie spielt einen Konter aus, Engelhardt staubt nach Butler-Kopfball zum 3:1 ab und erlöst Energie (84.).
15.40 Uhr: Spielfluss raus, Energie weiter vorne
Als nächster Energie-Akteur sitzt jetzt Pelivan am Bode, kann aber ebenso weitermachen.
Der Spielfluss ist damit nach 78 Minuten endgültig raus, so langsam macht sich die Kälte auch auf dem Platz breit. Energie führt weiter 2:1.
15.35 Uhr: Cigerci liegt am Boden - und macht nach drei Minuten Unterbrechung weiter
Cottbus' Cigerci liegt am Boden - das sorgt naturgemäß für Besorgnis.
Nach fast drei Minuten Behandlungspause geht er erst vom Feld und kommt dann wieder. Durchatmen.
15.30 Uhr: Hoffenheims Keeper fällt Cottbus' Butler als letzten Mann - und sieht nur Gelb
Beide Teams haben gewechselt. Bei Cottbus ist 1:1-Schütze Hannemann raus und Butler rein, für Hoffenheim jetzt Jindaoui im Spiel.
Butler wird kurz darauf geschickt und von Hoffenheims Keeper Petersson als letzter Mann gefällt. Es gibt nur Gelb und Freistoß aus 17 Metern, den Rorig fast perfekt schießt und Petersson entschärft. Weiter 2:1 nach 67 Minuten.
15.25 Uhr: Fans tauchen Nordwand in goldgelben Pyro-Rauch
Man hätte es sich denken können: Zur 60. Minute brennen Energies Ultras ein wahres Feuerwerk von Pyrotechnik auf der Nordwand los, die die Tribüne komplett in goldgelben Rauch taucht.
Das Spiel läuft davon unbeirrt weiter. Kurz darauf folgt die Zuschauerzahl: Energie bedankt sich bei gut 15.600 Fans.
15.22 Uhr: Energie weiter am Drücker, aber ohne Konsequenz vor dem Tor
Cottbus zeigt auch im zweiten Durchgang, wer Herr im Haus ist, und erarbeitet sich - angetrieben vom phänomenalen Publikum - Chance um Chance.
Allerdings: Das dritte und womöglich vorentscheidende Cottbuser Tor fällt auch nach 60 Minuten nicht.
15.12 Uhr: Zweite Hälfte startet, Energie sofort wieder da
Weiter geht's im Cottbuser Eisschrank ohne Wechsel.
Henry Rorig ist frei durch und sorgt aus spitzem Winkel halbrechts für den ersten Abschluss im zweiten Durchgang (48.). Auf der Gegenseite verzieht ein Hoffenheimer aus bester Position freistehend (50.). Kurz darauf muss sich Funk ganz lang machen und die Führung retten (51.).
15 Uhr: Rückstand und klirrende Kälte kriegen Fans und Spieler nicht klein
Respekt an alle Energie-Fans, die das Jubiläum zu einer emotionalen und stimmungsvollen Veranstaltung machen und dafür klirrende Kälte in Kauf nehmen. Bei jedem noch so kleinen Aufreger sind die Fans lautstark da.
Und die Mannschaft entschädigt die Anhänger mit einer echten Energie-Leistung und einem Spiel voller Torraumszenen. Die Halbzeit-Führung geht angesichts der Arbeitsbereitschaft von Energie in Ordnung
14.50 Uhr: Energie holt Rückstand auf und führt 2:1 zur Pause in einem wilden und emotionalen Spiel
Kurz vor der Pause sticht der Goalgetter zu! Eine Cigerci-Flanke köpft Engelhardt in bester Stürmer-Manier zur nicht unverdienten 2:1-Führung ein (44.). Kurz darauf macht Hannemann das vermeintlich dritte Tor, wird aber wegen Abseits zurückgepfiffen (45.+3)
Deswegen geht es mit 2:1 in die Kabinen nach einer wilden wie emotionalen Halbzeit, die kaum Luft zum Atmen ließ.
14.35 Uhr: Lattenknaller von Cottbus!
Energie macht seinem Namen heute alle Ehre und schont sich und den Gegner nicht.
Auch die vierte FCE-Ecke wird gefährlich, Michelbrink kommt aus dem Rückraum zum Abschluss, der Ball wird abgefälscht und klatscht ans Gebälk (34.). Weiter 1:1.
14.24 Uhr: Energie bringt Hoffenheim fast erneut in Führung
Energie hat den Schreckstart gut verarbeitet, von Hoffenheim war jetzt fast 15 Minuten nichts zu sehen, ehe Cigerci taktisch foult und ein unsauberer Abstoß Hoffenheim fast ein Tor schenken (23.).
14.20 Uhr: Energie spielt in Traditionstrikots
Viele Fans dürften noch gar nicht bemerkt haben, dass Energie heute in Traditionstrikots aufläuft. Die sehen der regulären Arbeitskleidung verdammt ähnlich, sind dennoch ein Unikat.
Wir haben uns sagen lassen, dass es das Sondertrikot nur in limitierter Stückzahl von 1966 (gemäß Gründungsjahr) Exemplaren gibt.
14.15 Uhr: Energie erdrückt Hoffenheim und gleicht aus!
Mit einem wahren Powerplay schnürt Energie die Gäste ein und erwirkt zwei Ecken in Folge. Die zweite spielen die Hausherren kurz und clever aus, Hannemann vollendet aus zentraler Position zum umjubelten Ausgleich (15.). 1:1!
14.14 Uhr: Kein Stimmungsabbruch - Fans feiern den Klub und sich selbst
Trotz des frühen Rückstandes ist die Stimmung weiter prächtig. Die Fans feiern den Verein und sich selbst und halten sich streng an die rot--weiße "Kleiderordnung". Auf der Osttribüne kleben Schlagworte wie "Glaube", "Begeisterung" und "Hingabe", die diesen Klub kennzeichnen.
Erik Engelhardt (5.), Tolcay Cigerci (12.) und King Manu (14.) hatten die großen Chancen auf den Ausgleich.
14.05 Uhr: Spiel läuft, Hoffenheim führt
Bei so viel Emotionen rückt der Fußball fast in den Hintergrund. Deniz Zeitler schlägt in der vierten Minute für die Gäste zu und hebt zum Freudensprung ab. Die Fans quittieren das mit Buhrufen.
14.00 Uhr: Gänsehaut bis unters Stadiondach nach XXL-Choreo!
Was für ein erhebender Moment! Monatelang hat die Fanszene an dieser Choreo gearbeitet, die sich über Nordwand und Osttribüne streckt und die bewegendsten Momente und Personen der Vereinsgeschichte zeigt. Aufstiege, Abstiege, von Eduard Geyer bis Tomislav Piplica.
Alle Zuschauer sind in roten oder weißen Regenponchos gekleidet, ein grandioser Anblick. Es knistert bis unters Stadiondach!
13.30 Uhr: Volle Plätze, große Erwartungen?
Die meisten Zuschauer sind dem Aufruf der Fanszene gefolgt und sind pünktlich 13.30 Uhr auf ihren Plätzen. So voll sieht man das LEAG Energie Stadion selten.
Beschert die Mannschaft dem Verein und den Fans zum Geburtstag einen Sieg? In den Hinrunde hagelte es eine 1:4-Niederlage in Hoffenheim.
13.15 Uhr: Aufstellungen da - Borgmann zurück im Mittelfeld, Thiele auf der Bank
Die Aufstellungen sind draußen: Kapitän Axel Borgmann kehrt auf seine angestammte Position im zentrale Mittelfeld zurück, stattdessen verteidigt Leon Guwara links hinten. Tolcay Cigerci rückte eine Reihe nach vorne, dafür muss Timmy Thiele auf die Bank.
Außerdem ersetzt King Manu Tim Campulka in der Innenverteidigung.
12.45 Uhr: Fette Choreo geplant - Fans sollen ab 13.30 Uhr auf ihren Plätzen sein
Die Fans sind auf dem Weg zum Stadion, das heute einzig und allein in der Cottbuser Hand ist. Der Hoffenheimer Gästeblock soll nach unseren Informationen nicht öffnen.
Dafür ist eine fette Choreografie geplant, für die die Fanszene Geld sammelte. Auch Teile der Mannschaft beteiligt sich im Vorfeld beim Malen.
Erinnerung für alle Anhänger: Um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, sollen alle auf ihren Plätzen sein, damit die wohl größte Cottbus-Choreo aller Zeiten geordnet vonstatten geht.
12 Uhr: Geburtstag in Eiseskälte - Stadion wohl nicht ausverkauft
Zum großen Jubiläumsspiel war ein ausverkauftes Stadion das Ziel. Das könnte knapp werden - am Freitagvormittag wurden die 15.000 Tickets geknackt. Gut 20.000 Fans würden hereinpassen.
Die Temperaturen von minus fünf Grad Celsius schrecken offenbar einige Anhänger ab, mehrere Stunden in der Eiseskälte im offenen Stadion zu verbringen.
11.15 Uhr: Energie-Fans "verschönern" Brandenburgs Züge
Ist das Kunst oder Sachbeschädigung? Seit wenigen Tagen fahren durch Brandenburg Züge, die von kreativen Cottbus-Fans "verschönert" wurden.
Viele Energie-Anhänger reisen aus dem Umland alle zwei Wochen zu den Heimspielen, viele auch per Zug. Auch TAG24 ist häufiger mit der Bahn unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse der Graffitis zum Geburtstag gemacht.
10.30 Uhr: Energie Cottbus wird 60 Jahre alt und feiert den Geburtstag rein
Feierstimmung in der Cottbuser Innenstadt: Am Freitagabend wurde der Spremberger Turm mit einer riesigen Fahne anlässlich des bevorstehenden Jubiläums geschmückt.
Um Punkt Mitternacht ging dann ein großes Feuerwerk samt Pyro-Show am Cottbuser Altmarkt los. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um den Anlass zu zelebrieren. Der Fanauflauf dürfte nur die Einstimmung für später gewesen sein.
Titelfoto: TAG24/Lukas Schulze