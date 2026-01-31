 14.617

Cottbus feiert 60. Geburtstag: Geyer und Irrgang kloppen alte Geschichten

Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. TAG24 begleitet das 60-jährige Jubiläum.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum konnten die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden und haben es geschafft.

Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag ging es im LEAG Energie Stadion mit dem 3:1(2:1)-Sieg über die U23 der TSG Hoffenheim weiter.

Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.

Endstand: Energie Cottbus - TSG Hoffenheim II 3:1

Tore: 0:1 Zeitler (5.), 1:1 Hannemann (15.), 2:1 Engelhardt (44.), 3:1 Engelhardt (84.)

21.50 Uhr: Petra Zieger schmettert "Wir sind die Fans von Energie"

Petra Zieger ist dran und lässt es krachen: Die Halle singt lauthals "Wir sind die Fans von Energie mit".

Das war die Hymne der 2000er Bundesliga-Zeiten.

Petra Zieger rockt die Bühne.
21.40 Uhr: Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein kloppen alte Geschichten

Das Programm läuft übrigens chronologisch beginnend ab Gründungsdatum. Wir sind jetzt in den 90er Jahren angekommen.

Eduard Geyer, Detlef Irrgang und Dieter Krein plaudern aus dem grandiosen Zeiten mit dem DFB-Pokalfinale und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Thema ist auch ein vermeintlich fragwürdiges Fernseh-Interview beim ORB sowie Anekdoten aus dem Dubai-Trainingslager. Darunter: Wie sie sich Bier an dem strengen Trainer Geyer vorbei aufs Hotelzimmer schmuggelten.

Detlef Irrgang (2.v.l.), Eduard Geyer (3.v.l.) und Dieter Krein (4.v.l.) nehmen kein Blatt vor dem Mund.
21.20 Uhr: Rapper Krom gehört die Bühne

Eigentlich sollte jetzt Halbzeitpause sein, doch die muss kurzerhand ausfallen, weil man offenbar massiv hinter dem Zeitplan liegt.

Mit Musik und Rapper Krom, der aus Hoyerswerda stammt und 2008 zum ersten Mal im Cottbuser Stadion war, geht es weiter.

Rapper Krom heizt die Halle ein.
21.05 Uhr: Kupferschmied, Bohla und Lempke sorgen für viel Gelächter

Nach dem Cottbuser Kinderchor dürfen die früheren Trainer Manfred Kupferschmied und Fritz Bohla sowie Multitalent Ralf Lempke aus der Vergangenheit berichten.

Lempke erzählt aus seiner Spielerzeit sorgt für viel Gelächter: Bei einem Sieg gab es von Vattern mal eine Leberwurststulle, bei einer Niederlage brauchte er eine halbe Woche lang gar nicht erst bei seinem alten Herren zu Hause klingeln.

Ralf Lempke (2.vl.), Manfred Kupferschmied (3.v.l.) und Fritz Bohla (4.v.l.) dürfen Platz nehmen.
20.50 Uhr: Energie-Legenden plaudern aus der Historie

Die ersten Energie-Legenden nehmen Platz auf der Couch und stellen sich dem Fragengewitter.

Einer berichtet selbstironisch davon, dass es für ihn nur zum Abwehrspieler reichte.

Caroline Labes interviewt die ersten Energie-Legenden.
20.35 Uhr: Erster Einspieler zeigt Gründungszeit

Es folgt der erste von insgesamt sechs Einspielern, der sich mit der Gründungszeit der Cottbuser beschäftigt. Die Kurzfilme sind vom rbb produziert mit Aufnahmen aus dem Archiv.

20.30 Uhr: Lemke verkündet Verlängerung mit Premiumpartner LEAG

Jetzt betritt Präsident Sebastian Lemke, unter Standing Ovations der Fans, die Bühne.

Er verkündet die Vertragsverlängerung mit dem Premiumsponsor LEAG, der innerhalb "von zehn Minuten" um zwei Jahre verlängert wurde.

Präsident Sebastian Lemke bekommt schon eine Menge Applaus, bevor er ein Wort gesagt hat.
20.25 Uhr: Lokalmatador Alexander Knappe bringt die Halle zum Beben

Danach heizt Alexander Knappe die Halle mit der Energie-Hymne "Wir kommen auch morgen noch wieder" ein.

Zum ersten Mal steht die Halle und grölt mit.

20.20 Uhr: Tobias Schick sammelt Sympathien bei den Energie-Fans

Als Erster bekommt Cottbus PB Tobias Schick das Wort. Er ist glühender Energie-Fan und stellt die Tabellenführung heraus. Aber auch die Herausforderungen wie das Stadionthema.

Bemerkenswert: Selbst die Pyro-Party am Vorabend auf dem Cottbuser Altmarkt heißt er gut und gibt einen "scheiß" auf die Meckerköpfe.

Cottbus OB Tobias Schick (M.) bekommt das Wort und überzieht direkt seine drei Minuten Redezeit.
20.15 Uhr: Überraschungsgast da, Landesregierung erscheint doch

Entgegen vorheriger Ankündigungen ist die Landesregierung Brandenburgs doch zu diesem Festakt vertreten.

Gesundheits- und Sozialministerin Britta Müller vertritt an diesem den verhinderten Ministerpräsident Dietmar Woidke.

