Neue Nummer 1 wohl klar: Ex-Hertha-Keeper im Anflug auf Cottbus!

Cottbus/Düsseldorf - Ein Ex- Herthaner soll also künftig die Bälle von Energies Torlinie fischen: Keeper Marcel Lotka (25) ist im Anflug auf Cottbus !

Marcel Lotka (25, v.) flog einst im Hertha-Trikot nach den Bällen - und künftig für Cottbus? (Archivfoto) © Federico Gambarini/dpa

Dies berichtet der kicker am Montag. Demnach stehe der Wechsel "unmittelbar" bevor, was bedeutet: Die Parteien sind sich grundsätzlich handelseinig, auch der Medizincheck müsse noch absolviert werden.

Lotka war zuletzt die zweiter Torwart Fortuna Düsseldorfs, durch den Abstieg in die 3. Liga hat sein Vertrag Gültigkeit verloren. In Cottbus könnte er zur Nummer 1 in der 2. Liga aufsteigen!

Ein Schritt, der ihm in Düsseldorf verwehrt blieb, an dem starken und langjährigem Stammtorhüter Florian Kastenmeier (28) war kein Vorbeikommen. Lediglich im März, als Fortunas Kapitän mit einer Augenverletzung ausfiel, durfte Lotka zweimal ran (einmal zu null, einmal ein Gegentor).

Bei Energie könnte der Deutschpole in die Fußstapfen von Aufstiegskeeper Marius Funk (30) treten, der die Lausitzer in Richtung VfB Stuttgart verlassen hatte.

Mit dieser Entscheidung scheint auch klar. Die Akte Florian Hellstern (18), dessen Rolle Funk in Stuttgart einnehmen soll, kann geschlossen werden. Energie war an Deutschland großem Torwart-Talent als möglichen Leihkeeper genauso interessiert wie zig andere Zweitligisten und Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.