Neue Nummer 1 wohl klar: Ex-Hertha-Keeper im Anflug auf Cottbus!
Cottbus/Düsseldorf - Ein Ex-Herthaner soll also künftig die Bälle von Energies Torlinie fischen: Keeper Marcel Lotka (25) ist im Anflug auf Cottbus!
Dies berichtet der kicker am Montag. Demnach stehe der Wechsel "unmittelbar" bevor, was bedeutet: Die Parteien sind sich grundsätzlich handelseinig, auch der Medizincheck müsse noch absolviert werden.
Lotka war zuletzt die zweiter Torwart Fortuna Düsseldorfs, durch den Abstieg in die 3. Liga hat sein Vertrag Gültigkeit verloren. In Cottbus könnte er zur Nummer 1 in der 2. Liga aufsteigen!
Ein Schritt, der ihm in Düsseldorf verwehrt blieb, an dem starken und langjährigem Stammtorhüter Florian Kastenmeier (28) war kein Vorbeikommen. Lediglich im März, als Fortunas Kapitän mit einer Augenverletzung ausfiel, durfte Lotka zweimal ran (einmal zu null, einmal ein Gegentor).
Bei Energie könnte der Deutschpole in die Fußstapfen von Aufstiegskeeper Marius Funk (30) treten, der die Lausitzer in Richtung VfB Stuttgart verlassen hatte.
Mit dieser Entscheidung scheint auch klar. Die Akte Florian Hellstern (18), dessen Rolle Funk in Stuttgart einnehmen soll, kann geschlossen werden. Energie war an Deutschland großem Torwart-Talent als möglichen Leihkeeper genauso interessiert wie zig andere Zweitligisten und Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.
Marcel Lotka vor Wechsel zu Energie Cottbus, VfB Stuttgarts Florian Hellstern kommt wohl nicht
Lotka dürfte vielen Fans vor allem als Herthas letzter Hoffnungsschimmer in Erinnerung geblieben sein. Der Jungkeeper ging 2021/22 als U23-Torhüter und Nummer 3 in die Saison und war plötzlich tief im Bundesliga-Abstiegskampf zur Stelle.
Wie Phönix aus der Asche ließ Lotka mit mehreren Glanzparaden in zehn Spielen des Saisonfinales bis zum Schluss den Funken glimmen - und konnte Hertha dennoch nicht vor dem Absturz ins Unterhaus retten.
Persönlich besonders bitter: Lotka hatte zu dem Zeitpunkt längst beim BVB unterschrieben, sollte in den drei Folgesaisons der Stammkeeper der Drittliga-Truppe (84 Spiele, 113 Gegentore, 24 weiße Westen) werden. Im vergangene Jahr Düsseldorf widerfuhr ihm dann dasselbe Schicksal wie mit Hertha.
In Cottbus dürfte ein Auftritt nachhaltig in Erinnerung geblieben sein: Beim Auswärtsspiel mit Herthas U23 im November 2021 trieb Lotka mit mehreren Glanzparaden Energie zur Weißglut im Titelkampf und nahm einen Zähler aus der Lausitz mit.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa