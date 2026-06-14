Nächster Transfer-Knaller: Cottbus krallt sich Aues Guttau

Cottbus - Das ist ein kleiner Transfer-Knaller! Energie Cottbus krallt sich nach dem Abstieg von Ostrivale Erzgebirge Aue Julian Guttau (26).

Julian Guttau (26) verlässt Erzgebirge Aue nach einer Saison und dem Abstieg in die Regionalliga wieder. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Dies gab der Zweitliga-Aufsteiger am Samstag bekannt. Guttau kann die Veilchen nach einer Saison und dem am Donnerstag besiegelten Gang in die Regionalliga ablösefrei verlassen.

"Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll", erklärt Energie-Trainer Pele Wollitz (60).

Der Kreativspieler wirkte in 26 Liga-Spielen für Aue mit immerhin sieben Toren und vier Vorlagen dem Abstieg entgegen, fehlte im Winter zwei Monate wegen eines Syndesmosebandanrisses.

Insgesamt kommt Guttau in der 3. Liga auf 238 Einsätze, 29 Tore und 32 Vorlagen. Die 2. Bundesliga ist für ihn Neuland.

Wollitz führt aus: "Wir hatten ihn schon länger auf dem Zettel und freuen uns, dass er mit uns nun erstmals den Weg in eine Liga höher gehen möchte. Wir sind überzeugt, dass er das Zeug dazu hat."