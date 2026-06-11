Cottbus macht Sensations-Transfer perfekt: Der verlorene Sohn ist zurück!

Cottbus/Bremen - Der verlorene Sohn ist zurück in der Lausitz! Energie Cottbus hat die sensationelle Verpflichtung von Leonardo Bittencourt (32) perfekt gemacht.

Leonardo Bittencourt hat seine Zelte in Bremen abgebrochen und kehrt zu Energie Cottbus zurück. © Carmen Jaspersen/dpa

Das gab der frischgebackene Zweitligist am Donnerstag offiziell bekannt. Demnach hat der 32-Jährige einen langfristigen Vertrag unterschrieben, zudem soll er dem Klub nach der Profikarriere in einer "verantwortungsvollen Funktion" erhalten bleiben, wie es in der Mitteilung hieß.

"Mit Leonardo Bittencourt bekommt unser Team einen bodenständigen Jungen mit Cottbuser Identität, extrem viel Erfahrung aus der Bundesliga und Führungsqualität", freute sich Kaderplaner Maniyel Nergiz.

Nach TAG24-Infos hielt sich der langjährige Cottbuser Jugendspieler am heutigen Donnerstag für die letzten Gespräche und den Medizincheck in der Lausitz auf.

Gegen 13 Uhr postete Energie dann ein vielsagendes Video auf Social Media, in dem die Rückkehr eines "verlorenen Sohnes" angekündigt wurde.

Bittencourt ist diesen Sommer frei auf dem Markt, sein Vertrag bei Werder Bremen läuft nach sechs Jahren aus, sein Abschied war längst besiegelt.