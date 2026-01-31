Cottbus feiert 60. Geburtstag: Hammer-Choreo

Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. TAG24 begleitet das 60-jährige Jubiläum.

Von Lukas Schulze

Cottbus - Alles Gute zum Geburtstag! Am 31. Januar 1966 wurde die BSG Energie Cottbus gegründet. Zum 60-jährigen Jubiläum können die Lausitzer Tabellenführer der 3. Liga werden.



Zunächst wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gebührend in den Geburtstag reingefeiert. Am Samstagnachmittag geht es ab 14 Uhr im LEAG Energie Stadion im Ligaspiel gegen die U23 der TSG Hoffenheim weiter. Ab 20 Uhr steigt dann in der Cottbuser Stadthalle der große Festakt mit über 1000 geladenen Gästen. TAG24 begleitet den Feiertag mit euch.

13.30 Uhr: Volle Plätze, große Erwartungen?

Die meisten Zuschauer sind dem Aufruf der Fanszene gefolgt und sind pünktlich 13.30 Uhr auf ihren Plätzen. So voll sieht man das LEAG Energie Stadion selten. Beschert die Mannschaft dem Verein und den Fans zum Geburtstag einen Sieg? In den Hinrunde hagelte es eine 1:4-Niederlage in Hoffenheim.

Das Motto zum 60. Geburtstag: "Wir haben guten Zeiten gefiert und schlechte Zeiten überstanden". © TAG24/Lukas Schulze

13.15 Uhr: Aufstellungen da - Borgmann zurück im Mittelfeld, Thiele auf der Bank

Die Aufstellungen sind draußen: Kapitän Axel Borgmann kehrt auf seine angestammte Position im zentrale Mittelfeld zurück, stattdessen verteidigt Leon Guwara links hinten. Tolcay Cigerci rückte eine Reihe nach vorne, dafür muss Timmy Thiele auf die Bank. Außerdem ersetzt King Manu Tim Campulka in der Innenverteidigung.

Mit zwei Veränderungen in der Startelf geht die Wollitz-Elf ins Spiel gegen Hoffenheim. © TAG24/Lukas Schulze

12.45 Uhr: Fette Choreo geplant - Fans sollen ab 13.30 Uhr auf ihren Plätzen sein

Die Fans sind auf dem Weg zum Stadion, das heute einzig und allein in der Cottbuser Hand ist. Der Hoffenheimer Gästeblock soll nach unseren Informationen nicht öffnen. Dafür ist eine fette Choreografie geplant, für die die Fanszene Geld sammelte. Auch Teile der Mannschaft beteiligt sich im Vorfeld beim Malen. Erinnerung für alle Anhänger: Um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, sollen alle auf ihren Plätzen sein, damit die wohl größte Cottbus-Choreo aller Zeiten geordnet vonstatten geht.

12 Uhr: Geburtstag in Eiseskälte - Stadion wohl nicht ausverkauft

Zum großen Jubiläumsspiel war ein ausverkauftes Stadion das Ziel. Das könnte knapp werden - am Freitagvormittag wurden die 15.000 Tickets geknackt. Gut 20.000 Fans würden hereinpassen. Die Temperaturen von minus fünf Grad Celsius schrecken offenbar einige Anhänger ab, mehrere Stunden in der Eiseskälte im offenen Stadion zu verbringen.



Das LEAG Energie Stadion wird wieder eine imposante Kulisse bilden, auch wenn es wohl nicht ausverkauft sein. (Archivbild) © Julius Frick/dpa

11.15 Uhr: Energie-Fans "verschönern" Brandenburgs Züge

Ist das Kunst oder Sachbeschädigung? Seit wenigen Tagen fahren durch Brandenburg Züge, die von kreativen Cottbus-Fans "verschönert" wurden. Viele Energie-Anhänger reisen aus dem Umland alle zwei Wochen zu den Heimspielen, viele auch per Zug. Auch TAG24 ist häufiger mit der Bahn unterwegs und hat ein paar Schnappschüsse der Graffitis zum Geburtstag gemacht.

Ein kompletter Wagon der Deutschen Bahn ziert jetzt ein Schriftzug zum Cottbuser Jubiläum. © privat

Auch ein Zug der ODEG wurde "neu gestrichen". © privat

10.30 Uhr: Energie Cottbus wird 60 Jahre alt und feiert den Geburtstag rein

Feierstimmung in der Cottbuser Innenstadt: Am Freitagabend wurde der Spremberger Turm mit einer riesigen Fahne anlässlich des bevorstehenden Jubiläums geschmückt. Um Punkt Mitternacht ging dann ein großes Feuerwerk samt Pyro-Show am Cottbuser Altmarkt los. Tausende Menschen hatten sich versammelt, um den Anlass zu zelebrieren. Der Fanauflauf dürfte nur die Einstimmung für später gewesen sein.

Die Flagge am Spremberger Turm ist gehisst, Energie Cottbus wird heute 60 Jahre alt. © privat

Am Altmarkt starteten Fans um Mitternacht eine große Pyroshow. © IMAGO / Fotostand