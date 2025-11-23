Cottbus heiß wie Feuer im Essener Gefrierschrank - und plötzlich Erster der 3. Liga!
Essen - Schneeflöckchen und Eises-Stimmung am Sonntagabend im Essener Gefrierschrank - aber nur auf dem Thermometer! Rund 800 Schlachtenbummler aus der Lausitz feiern Energie Cottbus, das sich beim 3:2 (1:0) an der Hafenstraße heiß wie Feuer zeigt und nach dem 15. Spieltag an der Spitze des Eisbergs der 3. Liga thront!
Energie trat in Eisblau an, aber ohne neun Kranke und Verletzte. Unter anderem fehlte Dauerbrenner Henry Rorig rechts hinten. Für ihn startete erstmals Simon Straudi.
Den ersten Brennpunkt im Essener Eis gab es wenige Augenblicke, bevor das bundesweite Fan-Schweigen aufhörte. Schiedsrichter Wilke zeigte auf den Punkt, Hannemann war gefoult worden. Cigerci trat an und traf wieder cool wie Eis vom Punkt (13.).
Trotz Rückstandes waren Essens Anhänger ab da umso lauter und trieben RWE zur ersten guten Chance, die Gjasula deutlich drübersetzte (16.). Kurz darauf tauchte Energie im Essener Strafraum auf sich, doch Butler machte mehrfach zu wenig draus.
Weil das 2:0 nicht fiel, erarbeitete sich Essen in der Cottbuser Hälfte fest und erarbeitete sich 5:0 Ecken und zunehmend mehr Chancen.
Cottbus-Keeper Funk musste zweimal eingreifen (30., 40.) und hatte das Glück des Tüchtigen, dass Mause frei vor ihm denkbar knapp verzog (42.) Energie ging etwas glücklich als Tabellenführer in die Pause.
Energie Cottbus ringt Rot-Weiss Essen nieder
Essen im zweiten Durchgang direkt wieder spielbestimmend, doch Energies Butler endlich effektiv: Nach einem RWE-Angriff zündete der FCE-Stürmer den Turbo, startete zum Sololauf und blieb nach 80-Meter-Sprint vor Golz richtig cool (51.)!
Cottbus jubelte zum zweiten Mal, während Essens reklamierte, dass der Ball beim Butler-Spurt die Außenlinie überschritten habe.Danach schaltete RWE wieder in dem Kampfmodus, Koschinat wechselte nach einer Stunde dreifach und sein Team schlug prompt zu:
Der eingewechselte Hofmann flankte auf Mause, der sich mit dem 1:2 belohnte (61.).Energie drohte zu fallen, Funk rettete in höchster Not doppelt (63, 64.). Doch der FCE berappelte sich kurz darauf wieder: Cigerci tankte sich rechts durch und flankte auf Engelhardt, der im zweiten versuch zum 3:1 einnetzte (69.).
Die Hafenstraße jetzt in Schockstarre? Nein! RWE rannte an, doch Energie rührte Beton an - Wollitz stellte um auf Fünferkette. RWE schien geschlagen, doch dann holte Moustier den Hammer raus und drosch die Pille aus 20 Metern zum 2:3 ins Tor (88.).
Sechs Minuten Zittern in der Kälte für Energie! Noch einmal musste Funk nach einer Ecke parieren, dann war es geschafft: Energie brachte Sieg und Tabellenführung über die Ziellinie!
Erstmeldung: 20.51 Uhr, aktualisiert: 21.32 Uhr
Statistik zum Drittliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Energie Cottbus
3. Liga, 15. Spieltag
Rot-Weiss Essen - Energie Cottbus 2:3 (0:1)
Aufstellung Rot-Weiss Essen: Golz - Kostka (60. Hofmann), Rios Alonso, Kraulich, Brumme (81. Moustier) - Gjasula, Müsel - Obuz (60. Janssen), Arslan (60. Safi), Mizuta (74. Bouebari) - Mause. Trainer: Koschinat
Aufstellung Energie Cottbus: Funk - Straudi, Manu, Campulka, Guwara (60. Lucoqui) - Pelivan - Cigerci, Borgmann - Hannemann (70. Awortwie-Grant), Engelhardt (81. Michelbrink), Butler (70. Thiele). Trainer: Wollitz
Schiedsrichter: Wilke (Merzhausen)
Tore: 0:1 Cigerci (13.), 0:2 Butler (51.), 1:2 Mause (61.), 1:3 Engelhardt (69.), 2:3 Moustier (88.)
Gelbe Karten: Rios Alonso / Manu
Titelfoto: IMAGO / Steinsiek.ch