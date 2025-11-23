Cottbus heiß wie Feuer im Essener Gefrierschrank - und plötzlich Erster der 3. Liga!

Essen - Schneeflöckchen und Eises-Stimmung am Sonntagabend im Essener Gefrierschrank - aber nur auf dem Thermometer! Rund 800 Schlachtenbummler aus der Lausitz feiern Energie Cottbus , das sich beim 3:2 (1:0) an der Hafenstraße heiß wie Feuer zeigt und nach dem 15. Spieltag an der Spitze des Eisbergs der 3. Liga thront!

Cottbus' Icemen: Tolcay Cigerci verwandelte seinen sechsten Elfer im sechsten Versuch diese Saison. © IMAGO / Revierfoto

Energie trat in Eisblau an, aber ohne neun Kranke und Verletzte. Unter anderem fehlte Dauerbrenner Henry Rorig rechts hinten. Für ihn startete erstmals Simon Straudi.

Den ersten Brennpunkt im Essener Eis gab es wenige Augenblicke, bevor das bundesweite Fan-Schweigen aufhörte. Schiedsrichter Wilke zeigte auf den Punkt, Hannemann war gefoult worden. Cigerci trat an und traf wieder cool wie Eis vom Punkt (13.).



Trotz Rückstandes waren Essens Anhänger ab da umso lauter und trieben RWE zur ersten guten Chance, die Gjasula deutlich drübersetzte (16.). Kurz darauf tauchte Energie im Essener Strafraum auf sich, doch Butler machte mehrfach zu wenig draus.

Weil das 2:0 nicht fiel, erarbeitete sich Essen in der Cottbuser Hälfte fest und erarbeitete sich 5:0 Ecken und zunehmend mehr Chancen.

Cottbus-Keeper Funk musste zweimal eingreifen (30., 40.) und hatte das Glück des Tüchtigen, dass Mause frei vor ihm denkbar knapp verzog (42.) Energie ging etwas glücklich als Tabellenführer in die Pause.