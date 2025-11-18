Vertrag verlängert: Bleibt Wollitz jetzt für immer Energie-Trainer?

Cottbus - Die Vertragsverlängerung von Pele Wollitz (60) war eine kleine Überraschung auf der Mitgliederversammlung von Energie. Und zugleich die fast logische Konsequenz kontinuierlich erfolgreicher Arbeit. Umso mehr steht die Frage im Raum: Bleibt Wollitz jetzt für immer Cottbus -Trainer?

Pele Wollitz (60) strahlt. Unter seiner Regie schnuppert Energie wieder an der 2. Liga. © Picture Point / Roger Petzsche

Ursprünglich wollte der 60-Jährige den Staffelstab mit Beginn dieser Saison an einen Nachfolger übergeben und sich ausschließlich seiner Aufgabe als Sportlicher Leiter widmen.

Doch auf Signale aus dem Klub und der Mannschaft steht er weiterhin an der Seitenlinie. Auch über die Saison hinaus? Darauf deutet die jüngst vollzogene Vertragsverlängerung hin.

Doch noch wiegelt Wollitz ab, sagte auf der PK nach dem Pokalerfolg über den SV Babelsberg (4:2): "Beides ist noch möglich. [...] Vertraglich ist beides drin. Das Wichtigste ist: Was ist das Beste für Energie?"

Momentan ein Pele Wollitz auf der Trainerbank.

Trotz XXL-Umbruchs (17 Zu-, 15 Abgänge) befindet sich Energie schon wieder auf Aufstiegskurs 2. Bundesliga und das, obwohl der Etat in der unteren Tabellenhälfte zu verorten ist und das Ziel Klassenerhalt heißt.