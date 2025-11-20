Energie Cottbus bekommt 2026 endlich einen neuen Platz

Cottbus - Planänderung bei Energie Cottbus : Der für dieses Jahr avisierte Umbau des Trainingsplatzes Parzellenstraße wird auf kommendes Jahr verschoben. Dies ließ der Verein auf der Mitgliederversammlung seine Fans wissen.

Auf dem Trainingsplatz Parzellenstraße üben die Energie-Profis mehrmals die Woche. © TAG24/Lukas Schulze

TAG24 fragte parallel im Cottbuser Rathaus nach, die Stadt Cottbus ist Eigentümer des Platzes, den die Energie-Profis mehrfach pro Woche nutzen.

Stadtsprecher Jan Gloßmann erklärt: "Ein Baustart noch in diesem Jahr würde vollumfänglich in den Winter fallen und eine Ausfallzeit des Trainingsplatzes für die gesamte Rückrunde mit sich bringen."

Ursprünglich war der Plan, den Untergrund in der abgelaufenen Sommerpause fit zu machen. Doch aufgrund der Ausschreibung und Vergabe verzögerte sich dieses Unterfangen.

Der Platz war und ist speziell in der kalt-nassen Jahreszeit immer wieder nicht nutzbar, weil das Drainage-System der Wasserableitung veraltet ist.

Cottbus-Trainer Pele Wollitz (60) hatte daraufhin im Herbst 2024 verbal seinen Unmut geäußert und die schlechten Bedingungen angeprangert.

Im Februar dieses Jahres folgte das politische Bekenntnis von der Stadt Cottbus, den Trainingsplatz zu ertüchtigen.

