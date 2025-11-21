Große Ausfallwelle bei Energie Cottbus: Sechs Spieler fehlen vor Topspiel in Essen

Cottbus - Große Ausfallwelle bei Energie Cottbus : Zwei Tage vor dem Topspiel bei Rot-Weiss Essen (Sonntag, 19.30 Uhr) fehlen sechs weitere Spieler im Training.

Stammspieler Henry Rorig (25, r.) fällt voraussichtlich für das Auswärtsspiel in Essen aus. © Robert Michael/dpa

Darunter mit Henry Rorig (25) ein absoluter Topspieler, der an einem grippalen Infekt laboriert und ein Antibiotikum nimmt. Gleiches trifft auf Erik Tallig (25) zu.

Can Moustfa (21), 1:0-Schütze vom Babelsberg-Spiel, plagt sich mit muskulären Problemen nach dem Wochenende herum, während Merveille Biankadi (30) nach einem "Trainingsunfall" von Mittwoch pausiert.

Voraussichtlich werde noch an diesem Freitag ein MRT gemacht, ein Einsatz sei im Positivfall nicht gänzlich ausgeschlossen.

Fehlen wird auf jeden Fall Janis Juckel (21), der erneut an seiner lädierten Schulter operiert werden muss. Auch Youngster Finn Heidrich (19) war im Training nicht dabei.

Darüber hinaus stehen die Langzeitverletzten Elias Bethke (22, Sehnenriss), Jonas Hofmann (28, Leisten-OP) und Ted Tattermusch (24, Fußprobleme) nicht zur Verfügung. Die beiden Letzteren befinden sich zumindest wieder im Aufbautraining mit der Mannschaft.