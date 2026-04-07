Cottbus macht kurzen Prozess und beißt im Aufstiegskampf die Löwen weg!

Cottbus - Energie -Eskalation am Dienstagabend in der Lausitz! Vor fast voller Hütte machen die Hausherren beim 3:0 (2:0) über 1860 München kurzen Prozess und beißen die Löwen im Aufstiegsrennen weg!

Cottbus' Goalgetter Erik Engelhardt (M.) ließ am Dienstagabend die Muskeln spielen. © IMAGO / Steffen Beyer

Energie startete mit den Fans im Rücken und ohne Veränderungen zum Havelse-Sieg, die Löwen mit dem Wissen, dass dies ihre letzte Aufstiegschance sein könnte.

Die erste Gelegenheit hatte Energie, doch Jannis Boziaris' Schuss wurde geblockt (16.). Die Hausherren erarbeiteten sich in der Folge ein Übergewicht und spielten erneut Boziaris frei, der zentral aus elf Metern aber genau auf 1860-Keeper Thomas Dähne zielte.

Für die Löwen setzte Ex-Nationalspieler Kevin Volland den ersten Abschluss klar drüber (23.).

Energie wirkte zielstrebiger, Engelhardt hatte kurz darauf freie Bahn, doch sein Schüsschen geriet zu harmlos (28.). Eine Minute später machte es der Torjäger vom Dienst besser und nickte eine Boziaris-Flanke zur Führung ein (29.). Das Stadion zum ersten Mal aus dem Häuschen!

Die Wollitz-Elf hatte jetzt richtig Spaß, Lukas Michelbrink wirbelte durch den Strafraum und legte scharf für Engelhardt auf, der drei Meter vor dem Tor nur noch den Fuß hinhalten musste, das 2:0 (33.)!

Die ersten Fans schalteten in den Feiermodus, weil ihr Team entfesselt aufspielte. Tolcay Cigerci zirkelte einen Distanzschuss knapp am Gehäuse vorbei (42.), während Gäste-Stürmer Justin Steinkötter einen Abschluss weit drüber setzte (45.).

Cottbus ging mit Zwei-Tore-Führung unter tosendem Applaus in die Pause.