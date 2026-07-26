Trotz Sieg gegen Dynamo: Was Cottbus-Coach Wollitz vehement fordert

Dresden - Kann man mal so machen! Energie Cottbus hat sich beim neuen Ligarivalen Dynamo Dresden beachtlich präsentiert, Spiel eins von zweien am Samstag sogar gegen eine top besetzte Mannschaft mit 2:1 (1:1) gewonnen. Coach Claus-Dieter Wollitz (61) wiederholt trotzdem eine klare Forderung.

Cottbus-Coach Claus-Dieter Wollitz (61) konnte durchaus zufrieden sein mit der Leistung seiner Jungs. © dpa/Frank Hammerschmidt

"Ergebnisse sind nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir die Schritte, die wir nach dem Trainingslager besprochen haben, weiter in der Entwicklung sind. Das hat man gesehen, dass die Absprache, dass das Pressing und das Selbstverständnis besser werden", erklärt Pele angesprochen auf den Sieg und die anschließende 1:2-Niederlage.

Und: "Dahingehend auch die zwei Aufstellungen. Ich habe der Mannschaft vorher erklärt, dass erst einmal die spielen, die das Selbstverständnis haben und die Abläufe kennen. Es ist nicht einfach, wenn du neu dazukommst, das direkt zu kennen. Aber ich bin zufrieden."

Trotzdem will der Cottbus-Coach, dass die Verantwortlichen noch ordentlich auf dem Transfermarkt zuschlagen.

"Meine Meinung ändert sich da nicht. Wollen wir Wahrscheinlichkeiten erhöhen und weiterhin diese Intensität spielen? Wollen wir weiterhin, dass die Breite und Tiefe des Kaders besser wird, oder gar die Stärke?", fragt der 61-Jährige.