Cottbus schon wieder auf Aufstiegskurs, doch Wollitz gibt die Spaßbremse

Cottbus/Ulm - "Ich glaub, es geht schon wieder los", lautet seit einigen Wochen der Stimmungstext bei Energie Cottbus . Mit einer schier unheimlichen Siegesserie haben sich die Lausitzer Rang zwei der 3. Liga gefestigt - nur Trainer Pele Wollitz (60) gibt die Spaßbremse.

Energie-Trainer Pele Wollitz (60) war trotz des vierten Erfolgs in Serie nicht zufrieden. © Imago / Eibner

Soeben hatte sein Team den vierten Dreier in Serie beim SSV Ulm (2:1) eingefahren, doch der erfahrene Trainer war so gar nicht in Partystimmung.

Beispiel gefällig? "Ich hoffe, dass wir in den nächsten Spielen besser werden. Ich bin damit nicht einverstanden", gab der erfahrene Recke auf der Pressekonferenz nüchtern von sich.



Man könnte den späten Cottbuser Sieg als "glücklich" bezeichnen. Doch ist immer Glück irgendwann kein Zufall mehr?

Mit welcher Ruhe und Überzeugung Energie das Siegtor in der 94. Minute vorbereitete, war ein Zeichen von Qualität.

Auch dass der lange gescholtene Erik Engelhardt (27) seit Wochen zuverlässig wie am Fließband liefert, ist kein Zufallsprodukt, sondern Zeugnis harter Arbeit. Genauso wie die abgeklärt verwandelten Elfmeter von Tolcay Cigerci (30), die in die Kategorie Maßanfertigung fallen.