Ex-Dynamo tut Cottbus kurz weh, doch Cigerci so cool wie Bayerns Kane

Ulm - Was für ein Finish, was für eine Coolness von Energie Cottbus : Das Team von Pele Wollitz siegt im Stile eines Spitzenteams beim SSV Ulm mit 2:1 (0:0) dank "Iceman" Tolcay Cigerci vom Punkt und Matchwinner Erik Engelhardt.

Zähes Ringen im ersten Durchgang zwischen Energies Tolcay Cigerci (l.) und Ulms Niklas Kölle. © IMAGO / Nordphoto

Ulm-Trainer Moritz Glasbrenner kündigte vor der Partie "Kompaktheit im Zentrum" an und agierte mit drei defensiv ausgerichteten Mittelfeldspielern, die Cottbus' Cigerci und Co. erfolgreich zustellten.

Folgerichtig prägten Zweikämpfe, Taktik und Spielkontrolle die Partie, die im ersten Durchgang nur zwei echte Chancen parat hatte:

Ulms Röser köpfte knapp am Kasten vorbei (9.), Cottbus' Campulka knapp drüber (25.).

Selbst aus einer wahren Orgie an Freistößen, Eckbällen und Einwürfen resultierten keine klaren Möglichkeiten. Mit Feldvorteilen für Ulm, aber ohne Tore, ging es in die Pause.

Für den zweiten Durchgang hatte sich Cottbus mehr vorgenommen, auch wenn Engelhardts Schüsschen noch am langen Eck vorbeitrudelte (50.).

Kurz darauf forderte Thiele einen Elfmeter, nachdem er im Strafraum geklammert wurde (55.).