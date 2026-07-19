Wollitz bestätigt Torwart-Transfer! Keeper kommt gegen Ablöse aus der 4. Liga
Cottbus - Kein Julian Pollersbeck (31), stattdessen fliegt Kevin Kratzsch (24) ins Cottbuser Tor! Im XXL-Interview zum Abschluss des Trainingslagers bestätigt Pele Wollitz (60) den Torwart-Transfer.
"Wir können auch sagen, dass wir einen Torwart verpflichten, Sebo [Torwart-Trainer Alexander Sebald; Anm. d. Red.] hat sich für Kevin Kratzsch ausgesprochen von Rot-Weiß Oberhausen", so Energies Trainer-Manager.
Die Nachricht war bereits am Freitag durchgedrungen, in der neuen Woche dürfte der 24-Jährige offiziell vorgestellt werden. Kratzsch blickt auf 82 Partien in der Regionalliga West (120 Gegentore, 23 Mal "zu null") zurück.
Wollitz führt aus: "Da waren auch andere Vereine dran aus der 2. Liga, aber da gab es die Zusage von der Agentur. Wenn sich das ein bisschen gezögert hat, lag das auch so ein bisschen an meiner Person, weil ich immer noch gedacht habe, vielleicht kann da nochmal irgendwas anderes aufgehen."
Laut dem Reviersport zahle der Zweitliga-Aufsteiger dem Dauer-Viertligisten eine "hohe fünfstellige Ablösesumme" für den gebürtigen Geraer, der in Oberhausen einen Vertrag bis Sommer 2027 besaß.
Energie Cottbus stellte Verpflichtung von Julian Pollersbeck zurück, ehe Transfer von Kevin Kratzsch forciert wurde
Energie hatte in der Vorwoche zuvor eine Grundsatz-Entscheidung im Tor getroffen und eine Verpflichtung von Probekeeper Julian Pollersbeck zurückgestellt.
Nach TAG24-Infos tauschte sich Wollitz vor der Abreise ins Trainingslager zwei Stunden mit dem Ex-HSV-Keeper aus und erklärte ihm die "äußert komplizierte Situation".
Laut Wollitz "darf und muss Pollersbeck den Anspruch haben, die Nummer eins zu sein. Genauso wie Lotka", der erst wenige Tage verpflichtet wurde, bevor sich das Kennenlernen mit Pollersbeck ergab.
In Kratzsch wurde jetzt ein Keeper verpflichtet, der sich hinter dem ebenso neuen Marcel Lotka (25) als klare Nummer zwei einsortieren dürfte.
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