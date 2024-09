Cottbus-Stürmer trifft sechsmal in einer Woche: "Torlos-Thiele" jetzt Toptorjäger der 3. Liga!

Cottbus - Mit diesem verrückten Viererpack dürften die Kritiker endgültig verstummen: Energie Cottbus ' Torjäger Timmy Thiele (33) ballert sich in einer Woche seinen Torfrust von der Seele!

Timmy Thiele (33) ballt die Fäuste: Binnen weniger Tagen hat er es allen gezeigt! (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Sechs Spiele, null Tore: Schnell war wieder von "Torlos-Thiele" in der Lausitz die Rede. Der Mittelstürmer im Mittelpunkt der Kritik, er rackere viel, treffe aber nicht.

Zwei Spiele später hat Timmy "torlos" Thiele sechs Treffer auf dem Konto und führt die Torschützenliste der gesamten 3. Liga an!

Allein gegen den 1. FC Saarbrücken traf Thiele vierfach und vergoldete damit die Englische Woche, in der er schon am Dienstag in Osnabrück mit zwei Buden geglänzt hatte.

Die Erfolgsformel? Trainer Claus-Dieter Wollitz (59) erklärte nach dem Viererpack: "Er ist ein Wohlfühlspieler, der gewisse Freiheiten braucht, gewisse Freiheiten genießt."

Was er damit meint: Thiele fährt jeden Tag von Wandlitz (nördlich von Berlin) 140 Kilometer nach Cottbus zum Training. Aufgrund dieser Vielbelastung darf der zweimalige Familienvater auch die ein oder andere Einheit auslassen.