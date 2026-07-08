Zu viel gefeiert? Cottbus meidet nach Aufstieg das Wort "Klassenerhalt"

Cottbus - Alle Welt spricht nach der Cottbus -Rückkehr in die 2. Liga über das schwere Unterfangen Klassenerhalt - außer Energie selbst!

Pele Wollitz (60, l.) und Sebastian Lemke (42) führten Energie zum Aufstieg und haben für die 2. Liga eine neue Strategie. © IMAGO / Fotostand

Seit Tag eins nach dem Aufstieg meiden die Verantwortlichen gebetsmühlenartig das Wort "Klassenerhalt."

Auffällig: Sowohl Trainer Pele Wollitz (60) als auch Präsident Sebastian Lemke (42) nehmen die naheliegende Zielstellung nicht in den Mund.

Dabei spielte die Lausitz zuletzt vor zwölf Jahren im Konzert der Großen, hat infrastrukturell und wirtschaftlich viel aufzuholen. Bekommt Energie Höhenflüge?

Wollitz kündigte auf der PK zum Saisonauftakt an: "Wir werden weiterhin mutig sein, wir werden attackieren, wir werden offensiv spielen und sagen nicht, wir wollen das und das, wir wollen Spiele gewinnen, wir wollen Spiele gewinnen. Vom ersten Spieltag wollen wir gewinnen, zweiten Spieltag wollen wir gewinnen."

Forsche und überraschende Aussagen für einen Aufsteiger!

Der Cottbus-Coach packt noch drauf: "Wir sind nicht nur mal vorbeigekommen, um hallo zu sagen. Wir sind da, weil wir uns das mit unserer Art, wie wir Fußball spielen, mehr als verdient haben. Wenn du Spiele gewinnst, dann erhöhst du die Wahrscheinlichkeit weiter dabei zu bleiben. Wenn du keine Spiele gewinnst, dann weißt du, was passiert."