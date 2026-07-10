Dicke Personal-Überraschung! Energie holt Eishockey-Trainer ins Team
Cottbus - Dicke Überraschung bei Energie Cottbus! Der Zweitliga-Aufsteiger verpflichtet kurz vor dem Start ins Trainingslager einen Teammanager - und der ist nicht aus dem Fußball, sondern einer ganz anderen Sportart bekannt.
Am Freitagmittag stellte der FCE nämlich Steffen Ziesche (54) als neues Staff-Mitglied vor, der seine berufliche Laufbahn bisher dem Eishockey verschrieben hatte und jetzt zum Fußballklub nach Brandenburg wechselt.
"Wir möchten uns in allen Bereichen weiterentwickeln und so aufstellen, dass wir den Anforderungen des Profifußballs nachhaltig gerecht werden können", erklärte Präsident Sebastian Lemke (42): "Dazu gehört auch die Position eines Teammanagers, der die Prozesse aufnehmen und vereinen soll, die zuletzt neben den eigentlichen Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt waren."
Auch Coach Pele Wollitz (60) hob die Bedeutung der neu geschaffenen Position hervor: "Wir sind dem Klub sehr dankbar, dass wir für den Staff eine weitere sehr wichtige Position installieren dürfen, um unsere Abläufe optimieren zu können."
Dass die überraschende Verpflichtung zustande kam, ist wohl der persönlichen Beziehung des Trainers und Ziesche zu verdanken: "Dass wir mit Steffen, den ich schon viele Jahre kenne, einen im Eishockey sehr erfahrenen Profi überzeugen konnten, sich uns anzuschließen, ist wirklich großartig. Von seiner Erfahrung und Expertise aus einer anderen Sportart heraus versprechen wir uns auch neue Blickwinkel und Sichtweisen."
Steffen Ziesche zog es wohl aus familiären Gründen zurück in Richtung Heimat
Ziesche hatte in seiner aktiven Karriere als Eishockey-Profi unter anderem bei den Eisbären Berlin und den Frankfurt Lions gespielt und war 2003 mit den Krefeldern Deutscher Meister geworden, nach einem Kreuzbandriss musste er seine Laufbahn aber 2006 mit nur 33 Jahren beenden.
Daraufhin wechselte der ehemalige Nationalspieler die Seiten, war zunächst Sportmanager der Dresdner Eislöwen und landete über diverse Trainerstationen - unter anderem bei der deutschen Nationalmannschaft - schließlich wieder in Krefeld, wo er vor wenigen Monaten den DEL2-Meistertitel samt Aufstieg als Co-Trainer feiern durfte.
Eigentlich hätte er als nächsten Schritt den Eishockey-Drittligisten Heilbronner Falken als Cheftrainer übernommen, den Klub jedoch Ende Juni aus persönlichen familiären Gründen um die Auflösung des Vertrags gebeten.
Wohl auch deshalb zieht es ihn wieder zurück in die Nähe seiner Berliner Heimat - mit einer völlig neuen Aufgabe im Gepäck.
Titelfoto: Imago / Eibner