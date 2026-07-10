Dicke Personal-Überraschung! Energie holt Eishockey-Trainer ins Team

Cottbus - Dicke Überraschung bei Energie Cottbus ! Der Zweitliga-Aufsteiger verpflichtet kurz vor dem Start ins Trainingslager einen Teammanager - und der ist nicht aus dem Fußball, sondern einer ganz anderen Sportart bekannt.

Bisher stand Steffen Ziesche (54) nur an der Eishockey-Bande. © Imago / Eibner

Am Freitagmittag stellte der FCE nämlich Steffen Ziesche (54) als neues Staff-Mitglied vor, der seine berufliche Laufbahn bisher dem Eishockey verschrieben hatte und jetzt zum Fußballklub nach Brandenburg wechselt.

"Wir möchten uns in allen Bereichen weiterentwickeln und so aufstellen, dass wir den Anforderungen des Profifußballs nachhaltig gerecht werden können", erklärte Präsident Sebastian Lemke (42): "Dazu gehört auch die Position eines Teammanagers, der die Prozesse aufnehmen und vereinen soll, die zuletzt neben den eigentlichen Aufgaben auf mehreren Schultern verteilt waren."

Auch Coach Pele Wollitz (60) hob die Bedeutung der neu geschaffenen Position hervor: "Wir sind dem Klub sehr dankbar, dass wir für den Staff eine weitere sehr wichtige Position installieren dürfen, um unsere Abläufe optimieren zu können."

Dass die überraschende Verpflichtung zustande kam, ist wohl der persönlichen Beziehung des Trainers und Ziesche zu verdanken: "Dass wir mit Steffen, den ich schon viele Jahre kenne, einen im Eishockey sehr erfahrenen Profi überzeugen konnten, sich uns anzuschließen, ist wirklich großartig. Von seiner Erfahrung und Expertise aus einer anderen Sportart heraus versprechen wir uns auch neue Blickwinkel und Sichtweisen."