Cottbus trifft gegen VfB-Bubis, doch das Tor zählt zu Unrecht nicht

Aspach - Meistert Energie Cottbus in der Englischen Woche der 3. Liga die Hürde bei der U23 des VfB Stuttgart im beschaulichen Aspach? Nach 45 Minuten stimmt die Cottbuser Leistung, ein Tor wird in der Wir-machen-Druck-Arena zu Unrecht zurückgepfiffen. 0:0 lautet der Halbzeitstand.

Die Cigerci-Brüder dürfen sich die Auswärtspartie zunächst von der Bank aus ansehen. (Archivbild) © Julius Frick/dpa

Für das knifflige Auswärtsspiel im beschaulichen Aspach nahm FCE-Coach Pele Wollitz vier Änderungen in der Startelf vor. Unter anderem sitzt Topspieler Tolcay Cigerci genauso auf der Bank wie Kapitän Axel Borgmann.

Stattdessen bekommen Justin Butler, Merveille Biankadi und Jannis Boziaris nach längerer Zeit ihre Chance von Beginn an. Speziell die beiden Außenstürmer Butler und Biankadi stellen bei Kontern die VfB-Bubis vor Herausforderungen.

Die erste große Chance hatte aber Toptorjäger Erik Engelhardt, der eine Flanke um Haaresbreite verpasste (16.).

Kurz darauf lag der Ball im Anschluss einer Ecke im Stuttgarter Tor. Lucoqui hatte nach einem Gewühl im Strafraum getroffen. Doch Schiedsrichter Assad Nouhoum pfiff das Tor zurück, vermeintlich wegen Sichtbehinderung von VfB-Torhüter Florian Hellstern. Eine Fehlentscheidung (22.).

Cottbus rannte mit Wut im Bauch, Butler traf nach Flanke den aufsetzenden Ball nicht richtig und donnerte ihn aus sechs Metern übers Tor (25.). Danach zeigte sich auf Stuttgart vor dem Cottbus-Tor, Justin Diehls Abschluss parierte Cottbus-Keeper Funk (27.).

Es entwickelte sich ein offeneres Spiel, in dem Cottbus in Person Engelhardts frei vor dem VfB-Gehäuse auftauchte, den Ball aber nicht richtig kontrollieren konnte (40.). Torlos geht es in die Pause