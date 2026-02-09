Cottbus weiter Erster, aber Wollitz trauert "Schlüsselspiel" nach

Cottbus - Da war mächtig Druck auf dem Kessel! Trotz ansprechender Leistung und einem Punktgewinn bei formstärksten Ingolstädtern schäumte Energie -Trainer Pele Wollitz (60) nach Abpfiff. Warum eigentlich?

Pele Wollitz (60, r.) war trotz Punktgewinn in Ingolstadt nicht zufrieden, was auch an einem "falschen Wechsel" von ihm lag. © Imago / Eibner

Lauthals hatte der Cottbus-Coach FCI-Trainerin Sabrina Wittmann (34) noch auf dem Rasen angefaucht: "Wir müssen euch abschießen."

Wollitz war angestachelt von der bitteren 1:4-Pleite am letzten Spieltag der Vorsaison, als die Schanzer den Cottbusern die letzten Aufstiegshoffnungen geraubt hatte.

Gleiches Spiel hatte nun offenbar der Energie-Trainer vor. Und wer in der Vorwoche genau hingehört hatte, wusste: Die Ingolstadt-Partie war nicht weniger als ein "Schlüsselspiel" (O-Ton Wollitz).

Mit einem Sieg wären die Schanzer auf 15 Punkte Abstand distanziert und im Aufstiegsrennen endgültig eliminiert worden. Hinzu kam, dass Wollitz seit der Drittliga-Rückkehr mit Cottbus noch nie gegen Ingolstadt gewonnen hatte.

Diesmal war die Chance so groß wie nie, doch unter anderem die famos aufgelegten Defensivrecken Kai Eisele (30) und Jonas Scholz (27, beide MagentaSport-Elf des Tages) verhinderten ein FCE-Tor.