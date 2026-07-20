Cottbus will Klarheit: Vertrags-Entscheidung um fast vergessenen Profi steht bevor

Cottbus - Der Transfer von Kevin Kratzsch (24) ist praktisch in Sack und Tüten , doch damit ist in Cottbus nicht Schluss: Pele Wollitz (61) fordert weitere Verstärkung , die nächste Vertrags-Entscheidung um einen fast vergessenen Profi soll zeitnah fallen.

Während die Verträge von Axel Borgmann (32, l.) und Justin Butler (25, M.) nach dem Aufstieg verlängert wurden, hängt Leon Guwara (30) in der Luft. © IMAGO / Fotostand

"Ich glaube, wir sollten uns nicht auf eine Zahl, sondern wir sollten uns wirklich auf Verstärkungen festlegen", bilanzierte Energies Trainer zum Abschluss des Trainingslagers.

Ein Akteur, der überraschend nicht mit ins Österreich-Camp reiste, war Aufstiegsheld Leon Guwara (30). Der Linksverteidiger fehlte aus nicht näher benannten "persönlichen Gründen". Kann er nichtsdestotrotz Energie in der 2. Liga helfen?

Fakt ist, dass Guwara bis zu seiner Verletzung Anfang Februar zum absoluten Stammpersonal und den Leistungsträgern (15 Ligapartien, zwei Vorlagen) zählte.

Allerdings setzten den gebürtigen Kölner - wie so oft in seiner Karriere - zwei komplizierte Verletzungen im Saisonverlauf lange außer Gefecht. In der Vorbereitung wirkte Guwara in den ersten fünf Testspielen mit, fehlte ab dem Halle-Test gänzlich. Wie geht es mit ihm weiter?

Wollitz: "Ich gehe davon aus, dass er seine persönlichen Dinge klären konnte, das ist immer das Wichtigste, und dass er am Dienstag dann ins Training einsteigt und wir eine schnellstmögliche Entscheidung treffen."