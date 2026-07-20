20.07.2026 16:30 Energie-Cottbus-Blog: FCE macht Kratzsch-Deal offiziell!

Energie-Cottbus-Blog: DER FCE sichert sich die Dienste von Torhüter Kevin Kratzsch.

Von Ivan Simovic, Lukas Schulze

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt. Seit über einer Woche schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung. In den ersten beiden Bewährungsproben gegen die Regionalligisten Altglienicke (1:1) und Herthas U23 (3:1) klemmte noch ein wenig die Säge. Der letzte Test vor dem Trainingslager gegen den Halleschen FC in Finsterwalde wurde überschattet von einem Rassismus-Eklat, weshalb die Partie abgebrochen werden musste. Im Anschluss fuhr das Team direkt ins Camp nach Österreich. In unserem Energie-Blog bleibt Ihr bei allen News auf dem Laufenden.

20. Juli, 16.30 Uhr: FCE verpflichtet Kevin Kratzsch

Nach der Ankündigung von Coach Pele Wollitz (61) im XXL-Interview zum Abschluss des Trainingslagers folgte am Montagnachmittag die offizielle FCE-Bestätigung: Energie hat sich die Dienste von Torhüter Kevin Kratzsch (24) gesichert. Der 1,90 Meter große Schlussmann wechselt von Dauer-Viertligist Rot-Weiß Oberhausen in die Lausitz, füllt damit die letzte Lücke im Torhüter-Team der Cottbuser. "Wir haben volles Vertrauen in die Arbeit und Ansichten von Alexander Sebald, der sich mit vielen Kandidaten beschäftigt hat und fest davon überzeugt ist, dass wir den richtigen Keeper für unser Torhüterteam gefunden haben. Eine wichtige Personalie, die wir jetzt noch einige Wochen vor dem Start unter Dach und Fach bringen konnten", freut sich Cheftrainer Wollitz über den Transfer. Zu den Vertragsdetails machte der Zweitliga-Aufsteiger keine Angaben, laut "RevierSport" soll der FCE für Kratzsch, dessen Arbeitspapier beim Revierklub noch bis Sommer 2027 gelaufen wäre, aber eine hohe fünfstellige Ablöse gezahlt haben.

Kevin Kratzsch (24) schließt sich Energie Cottbus an. © FC Energie

15. Juli, 19.55 Uhr: Ex-Cottbuser Toni Stahl fliegt ins Tor des MSV Dusiburg

Der gebürtige Cottbuser und Ex-Energieler Toni Stahl (26) hat nach dem Abstieg mit dem 1. FC Schweinfurt einen neuen Verein gefunden: Der Keeper erhält einen Vertrag bei Drittligist MSV Duisburg, wo er zuvor im Probetraining offenbar überzeugt hatte. "Als ich mit dem MSV im Trainingslager war, hat sich mein positiver Eindruck nochmals verstärkt. Ich freue mich, endlich offiziell loslegen zu dürfen! Ich bin überzeugt von der Qualität der Mannschaft und davon, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen werden", so Stahl. Stahl wurde die vergangenen Wochen auch mit einer Rückkehr nach Cottbus in Verbindung gebracht. Nach TAG24-Recherchen war der Torhüter allerdings nie eine ernsthafte Option.

Toni Stahl (26) durfte sich schon im Testspiel im Tor des MSV Duisburg beweisen. © IMAGO / Nico Herbertz

15. Juli, 11.25 Uhr: 2. Bundesliga hat die Spieltage 3 bis 6 zeitgenau angesetzt

Die nächsten Termine für die Spieltage 3 bis 6 sind da! Energie Cottbus spielt gegen die SpVgg Greuther Fürth (H) und den VfL Wolfsburg (A) jeweils Samstag (13 Uhr) und gegen den Karlsruher SC (A) und St. Pauli (H) am Sonntag (13.30 Uhr). Alle bisher angesetzten Termine in der Übersicht: 1. Spieltag: Energie Cottbus - Hannover 96 (Sonntag, 9. August 2026, 13.30 Uhr) 2. Spieltag: Arminia Bielefeld - Energie Cottbus (Sonntag, 16. August 2026, 13.30 Uhr) 3. Spieltag: Energie Cottbus - SpVgg Greuther Fürth (Samstag, 29. August 2026, 13 Uhr) 4. Spieltag: VfL Wolfsburg - Energie Cottbus (Samstag, 5. September 2026, 13 Uhr) 5. Spieltag: Karlsruher SC - Energie Cottbus (Sonntag, 13. September 2026, 13.30 Uhr) 6. Spieltag: Energie Cottbus - St. Pauli (Sonntag, 20. September 2026, 13.30 Uhr)

Planungssicherheit auch für die Fans, die der 2. Liga entgegenfiebern. © Jens Niering/dpa

11. Juli, 17.55 Uhr: Gastgeber SpVgg Finsterwalde will sich Laune nicht vermiesen lassen

Gut zwei Stunden nach dem Spielabbruch hat sich der Sportplatz in Finsterwalde geleert. So unwürdig das Testspiel auch endete, die Gastgeber der SpVgg Finsterwalde und des VfB Finsterwalde wollen sich die Laune eines ansonsten tollen Fußballfestes nicht vermiesen lassen. Viele freiwillige Helfer sind noch dageblieben und trinken noch ein Kaltgetränk miteinander, während Energie mit dem Bus in Richtung Tirol abgezischt ist. TAG24 meldet sich am Sonntag aus Österreich wieder.

Nach dem Tumulten und dem Spielabbruch hat sich der Trubel in Finsterwalde gelegt. © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 15.08 Uhr: Spielabbruch nach Rassismus-Vorfall durch HFC-Fans

Hässliche Szenen auf den Rängen: nach einem harten Foul an der Seitenlinie kommt es erst zu einer Rudelbildung, anschließend kommt es zu Wortgefechten zwischen Energie-Spielern und Halle-Fans vor dem Gästeblock. King Manu stellt zwei HFC-Anhänger an den Pranger, ein Rassismus-Verdacht liegt nahe. Die Polizei marschiert auf und transportiert zwei HFC-Fans ab. Daraufhin bricht der Veranstaltungsleiter Partie aufgrund der aufgeheizten Gemengelage ab! Schluss nach 102 Minuten.

11. Juli, 14.24 Uhr: Energie Cottbus und Hallescher FC wechseln durch - FCE erhöht

Die zweiten 60 Minuten haben begonnen, beide Teams haben (bis auf Halles Baro) komplett durchgewechselt. Energie spielt jetzt wie folgt: Wilke - Hofmann, Malone, Manu, Lucoqui - Reschke - Butler, Guttau, Kinsombi, Wardak - Tattermusch. Und kurz nach Wiederanpfiff erhöht Cottbus auf 2:0 durch Wardak, die Vorlage kam von Butler.

11. Juli, 14.08 Uhr: Energie Cottbus wackelt hinten und trifft vorne

Wechselhafte 60 Minuten sind vorüber: Energie und der HFC schenken sich nichts, nach dem Hydration-Break hatte der Regionalliga-Klub mehr Spielanteile und Chancen, der Zweitliga-Aufsteiger hätte sich nicht über einen Rückstand beschweren können. Stattdessen traf Hannemann nach Halbfeldflanke von Bittencourt per Kopf zur 1:0-Führung (55.), was zugleich den Halbzeitstand bedeutet.

11. Juli, 13.34 Uhr: Hydration Break und keine Tore nach 30 Minuten

Viel los auf dem Platz in den ersten 30 Minuten. Abschlüsse und Torraumaktionen auf beiden Seiten, aber keine Treffer. Am nächsten dran war Halles Ratifo, dessen Abschluss den Pfosten küsste.

Kurz einmal Durchschnaufen nach 30 Minuten, das erste Viertel ist vorüber. © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 13.03 Uhr: Anpfiff in Finsterwalde zum XXL-Test mit Rasensprenger

Mit zwei Minuten Verspätung geht es los. Zur Erinnerung: Heute wird über zweimal 60 Minuten getestet. Der Platz wirkt etwas trocken. Eine Minute nach Anpfiff geht der Rasensprenger an.

Die Mannschaften sind aufgelaufen, jetzt geht es los. © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 12.50 Uhr: Aufstellungen raus - so starten Energie Cottbus und der Hallesche FC

In zehn Minuten geht es los, der Sportplatz platzt bei bestem Fußballwetter aus allen Nähten. Sportlich startet Energie so in die Partie: Lotka - Rorig, Pelivan, Campulka, Zaydan - Michelbrink, Bittencourt - Copado, Boziaris, Hannemann - Engelhardt. Halle geht wie folgt das Spiel an: Schulze - Hauptmann, Halili, Landgraf, Langhammer - Becker, Kulke - Hartmann, Ratifo - Baro, Ehrlich.

So starten die beiden Teams in die Partie. © TAG24/Lukas Schulze

11. Juli, 12.20 Uhr: Über 2000 Fans in Finsterwalde zu Energie Cottbus gegen den Halleschen FC da

Wir melden uns aus Finsterwalde vom Einheitsportplatz. Hier laufen seit Tagen die Vorbereitung auf den Testspiel-Kracher gegen den Halleschen FC. Nach ersten Angaben wurden im Vorfeld über 2000 Tickets abgesetzt, auch Sicherheitspersonal ist reichlich vor Ort. Selbst vom HFC haben sich über 100 Gästefans angekündigt.

Energie beginnt die Erwärmung in Finsterwalde, viele Fans sind auch schon da. © TAG24/Lukas Schulze

9. Juli, 17 Uhr: Energie legt XXL-Test gegen Halleschen FC vor Trainingslager ein

Bei Energie laufen im Hintergrund die Vorbereitungen auf die Abreise am Samstag ins Trainingslager. Zuvor sollen sich die Wollitz-Elf noch einmal richtig auspowern: Der Test gegen den Halleschen FC am Samstag (13 Uhr) wurde auf 120 Minuten angesetzt. Der wahrscheinliche Plan lautet, dass alle Spieler 60 Minuten bekommen sollen, ehe am Sonntag im Trainingscamp in Österreich regeneriert wird. Für den XXL-Test in Finsterwalde sind bereits alle Sitzplatztickets weg, Restkarten für Stehplätze sind online verfügbar.

Justin Butler (25, v.) und Kollegen müssen vor der Abreise ins Trainingslager am Samstag noch einmal richtig schwitzen. © Frank Hammerschmidt/dpa

8. Juli, 11.30 Uhr Uhr: Energie Cottbus verlängert mit Erik Engelhardt

Weichenstellung für die Zukunft: Wie TAG24 vorab berichtete, bleibt Erik Engelhardt (28) Energie Cottbus erhalten. Der Torjäger verlängerte seinen Vertrag "langfristig", wie der Zweitliga-Aufsteiger am Mittwochvormittag bekannt gab. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre zum Ende der neuen Spielzeit ausgelaufen. "Er ist ein Spieler, der ein homogenes und harmonisches Umfeld braucht, in dem er sich wohlfühlen kann. Dieses Umfeld bieten wir ihm hier mit unserer vollen Unterstützung. Wir wissen, welche Qualitäten 'Panzer' hat und welchen Mehrwert er unserem Spiel gibt. Deshalb wollten wir ihn unbedingt längerfristig an uns binden. Schön, dass wir das so früh realisieren konnten und es nun Klarheit gibt", freut sich FCE-Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (60) über die Vertragsverlängerung. Seit seiner Rückkehr vom VfL Osnabrück im Januar 2025 ist der 28-Jährige aus dem Team der Lausitzer nicht mehr wegzudenken. In der vergangenen Saison absolvierte er alle 38 Drittligaspiele, hatte mit 22 Toren sowie sechs Vorlagen maßgeblichen Anteil am Aufstieg.

Erik Engelhardt (28) läuft auch künftig für den FCE auf. © FC Energie

7. Juli, 11.05 Uhr: Spieltermin klar - Cottbus startet an einem Sonntag in die 2. Liga

Mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 startet Energie Cottbus in die 2. Liga. Das war schon klar. Jetzt wurde auch der Spieltermin bekannt: Der FCE bestreitet sein Auftaktspiel am Sonntag, dem 9. August (13.30 Uhr). Auch am 2. Spieltag ist Energie am Sonntag um 13.30 Uhr gefordert. Dann geht es zu Arminia Bielefeld. Die weiteren Spieltermine bis zur langen Länderspielpause im September sollen in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Am 9. August hat das Warten ein Ende - dann starten Wollitz und Cottbus endlich in die 2. Liga. © Jens Niering/dpa

6. Juli, 10 Uhr: FCE muss vor dem Trainingslager richtig ranklotzen

Nach dem freien Sonntag geht es rein in die Woche vor dem Trainingslager: Energie trainiert ausnahmslos täglich um 11 Uhr im Eliaspark oder in der Parzellenstraße. Dienstag gibt es eine Doppeleinheit, um 16 Uhr wird zusätzlich im Kraftraum geackert. Am Samstag folgt der Test gegen den Halleschen FC in Finsterwalde, wohl über zweimal 60 Minuten. Sämtliche Sitzplätze für die Partie sind bereits ausverkauft, Stehplatztickets gibt es noch. Insgesamt sind dies knackige sieben Einheiten, ehe es nach dem HFC-Test Samstagnachmittag mit dem Bus nach Oberndorf ins österreichische Tirol weitergeht.