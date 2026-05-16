Cottbuser Aufstiegskrimi live: Borgmann trifft das Lattenkreuz, Energie macht Dampf!
Regensburg/Cottbus - Schafft Energie Cottbus heute das Wunder von der Lausitz? Mit einem Sieg bei Jahn Regensburg wäre der FCE in der 2. Bundesliga zurück.
Aktuelle Spielstände:
Jahn Regensburg - Energie Cottbus 0:0
SSV Ulm - Rot-Weiss Essen 0:1
MSV Duisburg - Viktoria Köln 0:0
TAG24 berichtet rund um das Aufstiegsfinale der 3. Liga live aus Regensburg und den anderen Plätzen.
26. Minute: Michelbrink treibt den Ball nach vorn, verpasst dann in der Gefahrenzone aber den richtigen Moment fürs Abspiel. Da war mehr drin.
25. Minute: Nach der großen Doppelchance schnauft die Wollitz-Truppe etwas durch, nimmt das Tempo vorerst raus.
Energie-Kapitän Axel Borgmann trifft das Lattenkreuz!
20. Minute: Pech für Energie! Nach einer Ecke von rechts setzt Borgmann das Leder zunächst per Volley-Aufsetzer ans Lattenkreuz, anschließend kommt auch Hannemann noch ran, aber SSV-Torwart Pollersbeck ist zur Stelle.
16. Minute: Energie erhöht hier minütlich die Schlagzahl, der Jahn kann sich kaum noch befreien. Die Lausitzer wollen heute feiern, das sieht man. Aktuell könnten sie das auch, denn durch das bessere Torverhältnis bleiben sie punktgleich vor Essen. Doch ein Patzer hinten würde das sofort ändern.
13. Minute: Michelbrink setzt sich auf der linken Seite stark durch und befördert den Ball an die Strafraumkante, dort wird es aber zu eng, ehe Schiri Tobias Reichel ein Cottbuser Foul sieht und abpfeift.
10. Minute: Die Wollitz-Elf nimmt das Heft des Handelns jetzt immer mehr in die Hand und setzt sich zwischenzeitlich in der Regensburger Hälfte fest, allerdings noch ohne die entscheidende Durchschlagskraft.
Rot-Weiss Essen geht in Führung
5. Minute: Derweil ist auf den anderen Plätzen schon was passiert: Essen führt in Ulm und legt vor, Torben Müsel trifft früh für RWE.
5. Minute: Durchatmen bei Energie! Marius Funk verschätzt sich bei einem Abschlag, der dadurch abgeblockt werden kann. Anschließend fliegt die Kugel aber zum Glück nur ins Toraus.
3. Minute: Erster Vorstoß der Lausitzer, aber Engelhardt steht im Abseits.
Steigt Energie Cottbus jetzt in die 2. Bundesliga auf?
1. Minute: Der Ball rollt in Regensburg, auf geht's!
16. Mai, 13.15 Uhr: Energie-Fans stimmen Team ein
Was für eine Lautstärke vor Anpfiff: Energies Anhänger verabschieden ihr Team mit bester Stimmung in die Kabinen.
Die ganze Stehplatz-Tribüne und Teile des Sitzplatzbereiches sind voll mit Cottbus-Fans.
16. Mai, 12.50 Uhr: Ohne Tolga, aber mit Tolcay Cigerci - so geht Energie ins Endspiel
Die Aufstellungen sind da und wie erwartet Kapitän Axel Borgmann und Spielmacher Tolcay Cigerci zurück in der Startelf. Dagegen sitzt Wiesbaden-Matchwinner Toga Cigerci zunächst auf der Bank und soll hintenraus das Spiel lenken.
TAG24 vermutet folgende Formation: Funk - Straudi, Manu, Awortwie-Grant, Borgmann - Pelivan, Michelbrink - Cigerci, Boziaris, Hannemann - Engelhardt. Trainer: Wollitz
16. Mai, 12.10 Uhr: Cottbus ist da, Energie-Fans feiern ihr Team
Größe Bühne für den Energie-Bus: Zahlreiche Fans empfangen ihr Team lautstark vor dem Stadion, feiern ihre Helden als hätten sie den Aufstieg in der Tasche.
Wir entdecken auch FCE-Boss Sebastian Lemke, Ex-Präsident Wolfgang Neubert und Bürgermeister Tobias Schick.
16. Mai, 11:45 Uhr: Einlass hat begonnen
Die Stadiontore öffnen, die Fans strömen geordnet ein.
16. Mai, 11.30 Uhr: Konferenz bei MagentaSport, Übertragung im RBB
Für alle Fans zu Hause kommt hier der TV-Hinweis: Die Partie wird im Einzelspiel als auch in der Konferenz bei MagentaSport übertragen.
Zudem zeigt der rbb die Partie im Hauptprogramm und im Live- und im Audiostream ab 13.25 Uhr.
16. Mai, 11.15 Uhr: Zuversicht und Anspannung unter den Energie-Anhängern
Kurzer Stimmungscheck auf dem immer voller werdenden Parkplatz: Es herrscht Zuversicht und Glaube unter den Energie-Anhängern, aber eine gewisse Anspannung. Der Respekt vor Regensburg und der Konkurrenz ist groß.
Die Situation ist nicht vergleichbar mit Aufstieg 2018 oder 2024, als Energie mit einem enormen Selbstverständnis in Erscheinung trat.
Ab 11.30 Uhr öffnen die Stadiontore, bisher ist alles ruhig, friedlich und geordnet. Die ersten Tröten und Trommeln werden jetzt angestimmt.
16. Mai, 10.30 Uhr: Cottbuser Fan-Invasion nimmt ihren Lauf
Es ist unfassbar, was in Regensburg heute Vormittag los ist: Auf dem Weg zum Stadion begegnen uns unzählige Lausitzer Kennzeichen und Autos mit Cottbuser Fahnen und Wimpeln.
Die ersten Fans erreichen wie TAG24 schon drei Stunden vor Anpfiff das Stadion. Unter ihnen Ex-Keeper Karl Pischon, der 2024 mit Energie aus der Regionalliga in die 3. Liga aufstieg und heute beim VFC Plauen kickt.
Vereinzelt ertönen vom Parkplatz erste Schlachtrufe.
16. Mai, 9.45 Uhr: Energie spielt voll auf Sieg, Wollitz kündigt "Spektakel" an
Trotz genannter Statistik ist die Konstellation ein Stück weit gefährlich für Cottbus, speziell, wenn Duisburg hoch gewinnen sollte. Doch taktiert wird nicht - Wollitz kündigt volle Attacke an.
Auf der Pressekonferenz meinte Wollitz, dass es heute gar keine Alternative zum typischen Cottbuser Fußball gäbe: "Wir sind keine Mannschaft, die passiv spielen kann. Im Gegenteil. Egal in welchem Zeitfenster. Ich möchte Aufstieg mit Spektakel."
Außerdem erneuerte der erfahrene Trainer gegenüber seinen Spielern die mentale Herangehensweise: "Ein Spieler sollte sich davon befreien, dass er etwas verlieren könnte. Sondern er sollte so in das Spiel reingehen: 'Heute gewinne ich alles.'"
16. Mai, 9 Uhr: Energie-Fans radeln 500 Kilometer für guten Zweck zum Aufstiegsspiel
Eine besondere Aktion haben sich Jörn und drei weitere Energie-Fans zum Saisonfinale einfallen lassen: Sie radelten seit Dienstag stolze 500 Kilometer von Werder/Potsdam nach Wittenberg ins westsächsische Fichtelgebirge und weiter nach Regensburg.
Die Tour ist nicht nur zum Spaß, sondern als Spendenaktion für das Cottbuser Frauenhaus gedacht, um dort eine Yogaecke für Mütter, Kinder und Mitarbeitende einzurichten.
Bis heute Morgen waren schon fast 3000 Euro gesammelt und die Energie-Fans sind inzwischen in Regensburg angekommen.
16. Mai, 8.30 Uhr: Alle im Trikot nach Regensburg
Kleine Dresscode-Erinnerung an alle Anhänger, die schon in Regensburg sind und das hier lesen: Die Fanszene hat heute aufgerufen, alle im Trikot zu kommen.
Energie hat die Blöcke N1 bis N4 des Stadions in seiner Hand. Viele Fans haben sich zudem in neutralen Bereichen eingekauft.
16. Mai, 8 Uhr: Nach dieser irren Statistik steigt Energie heute auf
Guten Morgen aus Regensburg und viele Grüße an alle Fans, die seit den Morgenstunden auf den Autobahnen unterwegs sind.
Es gibt eine gute Nachricht: Energie Cottbus kann heute den Aufstieg packen und darf rein statistisch überaus optimistisch ins Spiel gehen. Noch nie verspielte ein Tabellenzweiter in 17 Saisons 3. Liga am letzten Spieltag seine Ausgangsposition, es folgte immer der Aufstieg.
Das kann einer historisch schöner Tag werden aus Lausitzer Sicht.
15. Mai, 22 Uhr: Energie in Regensburg angekommen und in getrennten Hotels untergebracht
Energie ist um 18.30 Uhr in Regensburg angekommen - wie inzwischen auch TAG24. Nach dem Abendessen dürfte es heute zeitig schlafen gehen, wenn auch in getrennten Hotels.
Dies verriet Pele Wollitz vorab. In einem Hotel nächtigen Spieltagskader und Staff. Die übrigen Akteure, die nicht im Aufgebot stehen, sind woanders untergebracht.
Energies Trainer begründete die Maßnahme: "Wir haben das immer so gemacht: Alle sind vor Ort, aber die 20 nominierten Spieler sollen mit dem Staff in Ruhe gelassen werden. [...] Die anderen Jungs können sich freier bewegen. Wenn sie am Freitagabend noch in die Stadt gehen und Regensburg genießen oder mit den Fans unterwegs sind, dann sollen sie das auch machen. Das würde in dem Hotel, in dem wir sind, vielleicht ein bisschen Unruhe reinbringen. Ich will nicht sagen stören, aber die Konzentration der nominierten Spieler soll erhalten bleiben."
Kuriose Randnotiz: Während aus dem Aufenthaltsort des Teams ein Geheimnis gemacht wird, haben wir uns für ein Hotel außerhalb Regensburgs entschieden. Offenbar kein Geheimtipp - neben uns sind auf dem Parkplatz allein sechs Autos (!) mit Lausitzer Kennzeichen zu sehen.
15. Mai, 18.30 Uhr: Platzsturm-Verbot in Regensburg
Diese Nachricht dürfte den gut 6000 mitreisenden Energie-Fans nicht schmecken! Polizei und Gastgeber haben vor dem Saisonfinale indirekt ein Platzsturm-Verbot angeordnet.
In den Spieltagsinformationen von Jahn Regensburg heißt es: "Sollte der Aufstieg im letzten Saisonspiel gelingen,
möchten sich der SSV Jahn und die Sicherheitsträger den anschließenden Feierlichkeiten natürlich nicht in den Weg stellen. Deshalb werden alle Gästefans gebeten, sich auch nach Abpfiff an die vorgegebenen Regeln zu halten. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Betreten des Stadioninnenraums bzw. des Spielfeldes untersagt ist. Bei Missachtung oder Verstößen wird die Polizei den Ordnungsdienst unterstützen und konsequent einschreiten."
Die Polizeiinspektion Regensburg Süd stuft die Partie als Begegnung mit "erhöhter Emotionalität" ein und "warnt ausdrücklich vor den Gefahren beim Übersteigen von Sicherheitseinrichtungen und dem Betreten des Spielfelds, da dies Leben und Gesundheit gefährden kann" - eine liebevolle Formulierung, um Fans vom typischen Platzsturm bei Aufstieg abzuhalten.
Ob sich die Energie-Anhänger daran halten werden? Fakt ist, dass Regensburg sich bis dato überaus gastfreundlich zeigte, Cottbus zusätzliche Ticketkontingente in beträchtlicher Höhe ermöglichte.
Außerdem soll auf dem Gästeparkplatz P3 eine Fläche mit Außenausschank geben, "um nach Spielende einen möglichen Aufstieg zu feiern."
15. Mai, 14 Uhr: Fetter Fan-Auflauf vor Abreise nach Regensburg
Fetter Fan-Anlauf in Cottbus am Freitagvormittag: Etwa 250 neugierige Energie-Fans wollen ihre Mannschaft vor der Abfahrt nach Regensburg noch einmal sehen. Am Brückentag sind Groß und Klein auf den Beinen, geben dem Team viele gute Wünsche mit auf den Weg.
Die Wollitz-Truppe zeigt sich Fan-nah, nimmt sich viel Zeit für Fotos und Autogrammwünsche. Die Chemie stimmt, wenngleich ein Stück weit Anspannung rund um den Platz mitschwingt. Im Training selbst passt die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß.
Die letzte Einheit vor dem Endspiel ist nach etwa 75 Minuten beendet, nach Aktivierung und Passform gibt es ein paar Antritte für schnelle Beine.
Anschließend folgt ein intensives Drei-gegen-Drei plus Torhüter, bei dem Timmy Thiele kein Teil mehr ist, während Justin Butler mit Adduktorenproblemen komplett passen muss.
Alle 60 Sekunden wechseln die sechs Gruppen durch. Wollitz ruft: "Die zweite Runde muss besser werden." Und es wird besser. Nach vier Runden ist Schluss, das Team feuert noch ein paar Abschlüsse auf die Tore, dann geht es zu den Fans und in den Bus, der um 12.30 Uhr Richtung Regensburg rollt.
Titelfoto: Jens Niering/dpa