Energie Cottbus: Macht Stammspieler den Abflug in die Bundesliga?

Cottbus - Mit einem Dreier in Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr) kann Energie Cottbus am Sonnabend den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Während bei den Lausitzern der volle Fokus auf dem Auswärtsspiel liegen müsste, steht der Abgang eines Stammspielers im Raum. Wechselt Torhüter Marius Funk (30) in die Bundesliga ?

Marius Funk (30) hat sich als Stammkeeper beim FC Energie etabliert und soll vorm Sprung zum VfB Stuttgart stehen. © Julius Frick/dpa

Nach Informationen von Kicker und Bild zeichnet sich ein Wechsel des Keepers zum VfB Stuttgart ab.

Das Transfergerücht kommt dabei zur Unzeit. Genau drei Tage vor dem für den Verein immens wichtigen Spiel um den Aufstieg aber auch überraschend, weil Funk erst vor der Saison zum FCE gewechselt war.

Dort hatte sich der 30-Jährige mit starken Leistungen als Nummer eins im Kasten etabliert.

Funk nutzte die Gunst der Verletzungs-Stunde, nachdem sich Elias Bethke (23) beim Aufwärmen vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover (1:0 für Cottbus) verletzt hatte, und verdrängte auch Alexander Sebald auf die Bank.

In acht von 33 Saisonspielen hielt Funk zu null. Mit einem Notendurchschnitt von 2,62 zählt er in der 3. Liga zu den absoluten Topspielern.

Nur der Aachener Topscorer Lars Gindorf (24) ist besser.