Energie Cottbus: Macht Stammspieler den Abflug in die Bundesliga?
Cottbus - Mit einem Dreier in Regensburg (Samstag, 13.30 Uhr) kann Energie Cottbus am Sonnabend den Aufstieg in die 2. Bundesliga perfekt machen. Während bei den Lausitzern der volle Fokus auf dem Auswärtsspiel liegen müsste, steht der Abgang eines Stammspielers im Raum. Wechselt Torhüter Marius Funk (30) in die Bundesliga?
Nach Informationen von Kicker und Bild zeichnet sich ein Wechsel des Keepers zum VfB Stuttgart ab.
Das Transfergerücht kommt dabei zur Unzeit. Genau drei Tage vor dem für den Verein immens wichtigen Spiel um den Aufstieg aber auch überraschend, weil Funk erst vor der Saison zum FCE gewechselt war.
Dort hatte sich der 30-Jährige mit starken Leistungen als Nummer eins im Kasten etabliert.
Funk nutzte die Gunst der Verletzungs-Stunde, nachdem sich Elias Bethke (23) beim Aufwärmen vor dem DFB-Pokalspiel gegen Hannover (1:0 für Cottbus) verletzt hatte, und verdrängte auch Alexander Sebald auf die Bank.
In acht von 33 Saisonspielen hielt Funk zu null. Mit einem Notendurchschnitt von 2,62 zählt er in der 3. Liga zu den absoluten Topspielern.
Nur der Aachener Topscorer Lars Gindorf (24) ist besser.
Marius Funk hielt sich bei U23 vom VfB Stuttgart bereits im Sommer 2025 fit
Die Wechselgerüchte um Marius Funk kommen vor allem deshalb etwas unerwartet, weil sich der Torhüter und die Cottbuser nach TAG24-Infos vor einigen Wochen bereits über eine Zukunftslösung einig gewesen sein sollen. Gut möglich, dass der Stuttgarter Erstligist erst in den letzten Tagen ein Angebot abgegeben hat, das der Keeper nicht ausschlagen möchte.
Funks Vertrag in Cottbus läuft zum 30. Juni 2026 aus - er wäre also ab Sommer ablösefrei.
Der Torwart stammt aus dem baden-württembergischen Aalen, spielte in seiner Jugend schon für die VfB-Nachwuchsteams und würde somit in Stuttgart unter die Local-Player-Regelung fallen. Bei der Stuttgarter U23 hielt sich Funk bereits fit, nachdem er beim FC Ingolstadt im Sommer 2025 keinen neuen Vertrag erhalten hatte.
Beim VfB bahnt sich im Tor eine Personalrochade an. Stammkeeper Alexander Nübel (29) ist nur noch bis Sommer von Bayern München an Stuttgart ausgeliehen. Ihn könnte der an den SC Paderborn verliehene Dennis Seimen (20) beerben.
Weil es auch noch Juwel Florian Hellstern (18) gibt, wäre Funk ein Kandidat als Nummer drei bei den Profis, könnte aber auch die Stuttgarter Bubis als erfahrener Schlussmann zum Klassenerhalt führen. Zunächst soll er am 38. Drittliga-Spieltag Cottbus als Torwart in die 2. Liga zurückbringen.
Titelfoto: Julius Frick/dpa