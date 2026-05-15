Cottbuser Aufstiegskrimi live: Fetter Fan-Anlauf vor Abfahrt nach Regensburg

Cottbus/Regensburg - Schafft Energie Cottbus am Samstag das Wunder von der Lausitz? Mit einem Sieg bei Jahn Regensburg (Anstoß: 13.30 Uhr) wäre der FCE in der 2. Bundesliga zurück.

TAG24 berichtet rund um das Aufstiegsfinale der 3. Liga live aus Regensburg und den anderen Plätzen.

Auch der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen rechnen sich im Dreikampf um Platz zwei am letzten Spieltag Chancen aus, sind aber auf einen Cottbuser Patzer angewiesen.

Viele Zaungäste säumen am Freitagvormittag das Abschlusstraining. © TAG24/Lukas Schulze

Großer Fan-Anlauf in Cottbus am Freitagvormittag: Etwa 250 neugierige Energie-Fans wollen ihre Mannschaft vor der Abfahrt nach Regensburg noch einmal sehen. Am Brückentag sind Groß und Klein auf den Beinen, geben dem Team viele gute Wünsche mit auf den Weg.

Die Wollitz-Truppe zeigt sich Fan-nah, nimmt sich viel Zeit für Fotos und Autogrammwünsche. Die Chemie stimmt, wenngleich ein Stück weit Anspannung rund um den Platz mitschwingt. Im Training selbst passt die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß.

Die letzte Einheit vor dem Endspiel ist nach etwa 75 Minuten beendet, nach Aktivierung und Passform gibt es ein paar Antritte für schnelle Beine.

Anschließend folgt ein intensives Drei-gegen-Drei plus Torhüter, bei dem Timmy Thiele kein Teil mehr ist, während Justin Butler mit Adduktorenproblemen komplett passen muss.

Alle 60 Sekunden wechseln die sechs Gruppen durch. Wollitz ruft: "Die zweite Runde muss besser werden." Und es wird besser. Nach vier Runden ist Schluss, das Team feuert noch ein paar Abschlüsse auf die Tore, dann geht es zu den Fans und in den Bus, der um 12.30 Uhr Richtung Regensburg rollt.