15.05.2026 22:00 Cottbuser Aufstiegskrimi live: Getrennte Hotels für Energie in Regensburg

Energie ist um 18.30 Uhr in Regensburg angekommen. Nach dem Abendessen dürfte es heute zeitig schlafen gehen, wenn auch in getrennten Hotels.

Von Lukas Schulze

Cottbus/Regensburg - Schafft Energie Cottbus am Samstag das Wunder von der Lausitz? Mit einem Sieg bei Jahn Regensburg (Anstoß: 13.30 Uhr) wäre der FCE in der 2. Bundesliga zurück.

Auch der MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen rechnen sich im Dreikampf um Platz zwei am letzten Spieltag Chancen aus, sind aber auf einen Cottbuser Patzer angewiesen. TAG24 berichtet rund um das Aufstiegsfinale der 3. Liga live aus Regensburg und den anderen Plätzen.

15. Mai, 22 Uhr: Energie in Regensburg angekommen und in getrennten Hotels untergebracht

Energie ist um 18.30 Uhr in Regensburg angekommen - wie inzwischen auch TAG24. Nach dem Abendessen dürfte es heute zeitig schlafen gehen, wenn auch in getrennten Hotels. Dies verriet Pele Wollitz vorab. In einem Hotel nächtigen Spieltagskader und Staff. Die übrigen Akteure, die nicht im Aufgebot stehen, sind woanders untergebracht. Energies Trainer begründete die Maßnahme: "Wir haben das immer so gemacht: Alle sind vor Ort, aber die 20 nominierten Spieler sollen mit dem Staff in Ruhe gelassen werden. [...] Die anderen Jungs können sich freier bewegen. Wenn sie am Freitagabend noch in die Stadt gehen und Regensburg genießen oder mit den Fans unterwegs sind, dann sollen sie das auch machen. Das würde in dem Hotel, in dem wir sind, vielleicht ein bisschen Unruhe reinbringen. Ich will nicht sagen stören, aber die Konzentration der nominierten Spieler soll erhalten bleiben." Kuriose Randnotiz: Während aus dem Aufenthaltsort des Teams ein Geheimnis gemacht wird, haben wir uns für ein Hotel außerhalb Regensburgs entschieden. Offenbar kein Geheimtipp - neben uns sind auf dem Parkplatz allein sechs Autos (!) mit Lausitzer Kennzeichen zu sehen.

Der Reisebus ist längst in Regensburg eingetroffen. Doch nicht alle Spieler sind im selben Hotel. © TAG24/Lukas Schulze; Jan Woitas/dpa

15. Mai, 18.30 Uhr: Platzsturm-Verbot in Regensburg

Diese Nachricht dürfte den gut 6000 mitreisenden Energie-Fans nicht schmecken! Polizei und Gastgeber haben vor dem Saisonfinale indirekt ein Platzsturm-Verbot angeordnet. In den Spieltagsinformationen von Jahn Regensburg heißt es: "Sollte der Aufstieg im letzten Saisonspiel gelingen,

möchten sich der SSV Jahn und die Sicherheitsträger den anschließenden Feierlichkeiten natürlich nicht in den Weg stellen. Deshalb werden alle Gästefans gebeten, sich auch nach Abpfiff an die vorgegebenen Regeln zu halten. An dieser Stelle weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass ein Betreten des Stadioninnenraums bzw. des Spielfeldes untersagt ist. Bei Missachtung oder Verstößen wird die Polizei den Ordnungsdienst unterstützen und konsequent einschreiten." Die Polizeiinspektion Regensburg Süd stuft die Partie als Begegnung mit "erhöhter Emotionalität" ein und "warnt ausdrücklich vor den Gefahren beim Übersteigen von Sicherheitseinrichtungen und dem Betreten des Spielfelds, da dies Leben und Gesundheit gefährden kann" - eine liebevolle Formulierung, um Fans vom typischen Platzsturm bei Aufstieg abzuhalten. Ob sich die Energie-Anhänger daran halten werden? Fakt ist, dass Regensburg sich bis dato überaus gastfreundlich zeigte, Cottbus zusätzliche Ticketkontingente in beträchtlicher Höhe ermöglichte. Außerdem soll auf dem Gästeparkplatz P3 eine Fläche mit Außenausschank geben, "um nach Spielende einen möglichen Aufstieg zu feiern."

Wenn es nach Gastgebern und Polizei geht, soll sich ein Platzsturm der Energie-Fans, wie hier nach dem Aufstieg 2024 in Berlin, nicht wiederholen. © Soeren Stache/dpa

15. Mai, 14 Uhr: Fetter Fan-Auflauf vor Abreise nach Regensburg

Fetter Fan-Anlauf in Cottbus am Freitagvormittag: Etwa 250 neugierige Energie-Fans wollen ihre Mannschaft vor der Abfahrt nach Regensburg noch einmal sehen. Am Brückentag sind Groß und Klein auf den Beinen, geben dem Team viele gute Wünsche mit auf den Weg. Die Wollitz-Truppe zeigt sich Fan-nah, nimmt sich viel Zeit für Fotos und Autogrammwünsche. Die Chemie stimmt, wenngleich ein Stück weit Anspannung rund um den Platz mitschwingt. Im Training selbst passt die Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß. Die letzte Einheit vor dem Endspiel ist nach etwa 75 Minuten beendet, nach Aktivierung und Passform gibt es ein paar Antritte für schnelle Beine. Anschließend folgt ein intensives Drei-gegen-Drei plus Torhüter, bei dem Timmy Thiele kein Teil mehr ist, während Justin Butler mit Adduktorenproblemen komplett passen muss. Alle 60 Sekunden wechseln die sechs Gruppen durch. Wollitz ruft: "Die zweite Runde muss besser werden." Und es wird besser. Nach vier Runden ist Schluss, das Team feuert noch ein paar Abschlüsse auf die Tore, dann geht es zu den Fans und in den Bus, der um 12.30 Uhr Richtung Regensburg rollt.

Viele Zaungäste säumen am Freitagvormittag das Abschlusstraining. © TAG24/Lukas Schulze

So einen Andrang bei einer Cottbuser Trainingseinheit gab es lange nicht mehr. © TAG24/Lukas Schulze

Im Drei-gegen-Drei plus Torhüter ging es heiß her. © TAG24/Lukas Schulze

Auch die pausierenden Teams fieberten und flachsten mit ihren Mitspielern mit. © TAG24/Lukas Schulze

Ein Fan platzierte am Zaun ein Shirt mit der Aufschrift "Mission Aufstieg". © TAG24/Lukas Schulze