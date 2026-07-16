16.07.2026 18:00 Der Comeback-Plan des Cottbus-Zehners: Cigerci musste pausieren, weil er für den Aufstieg unter Schmerzen spielte

Tolcay Cigerci war für Energie Cottbus der Mann der besonderen Tore. Was aber kaum einer weiß: Der Zauberfuß spielte in der Rückrunde unter Dauerschmerzen.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Ausgerechnet der Aufstiegsheld ist zum Zuschauen verdammt! Tolcay Cigerci (31) war für Energie Cottbus der Mann der besonderen Tore. Was aber kaum einer weiß: Der Zauberfuß spielte in der Rückrunde zu großen Teilen unter Dauerschmerzen.

Tolcay Cigerci (31) spricht bei TAG24 über seine Verletzung und seine Comeback-Pläne. © Screenshot TAG24/Lukas Schulze Dies verriet der Spielmacher TAG24 im Österreich-Trainingslager. "Seit der Rückrunde an hatte ich Probleme mit meiner Fußsohle, die sich gesteigert haben. Ja, man hat das währenddessen versucht, gut zu behandeln, aber war halt etwas schwierig, weil ich jeden Tag darauf belastet habe und auch mit einer gewissen Intensität trainieren musste." Eine Entzündung war die Folge, die vollständig abklingen musste. Cigerci ordnete dem Aufstiegstraum alles unter - und zahlte den Preis. Zwei Monate nach Saisonende darf er noch immer nicht auf dem Platz Vollgas geben. Seit gut einer Woche mischt der Deutschtürke immerhin in Teilen des Teamtrainings mit und sagt: "Ich bin glücklich darüber, dass ich wieder auf dem Platz stehe und generell wieder Mitspieler um mich habe. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an." Energie Cottbus Nach Testspiel-Alarm: Diese Energie-Profis machen Wollitz Mut Reicht die Zeit bis zum ersten Spieltag in knapp zwei Wochen? "Ja, ich würde schon sagen, dass man das als Ziel nehmen kann. Aber nichtsdestotrotz gucken wir von Tag zu Tag, wie sich das entwickelt. Wir sind in gutem Austausch mit der medizinischen Abteilung und mit den Athletiktrainern", so Cigerci hoffnungsvoll.

Tolcay Cigerci macht Teile des Teamtrainings mit und betont den Wert seines Bruders Tolga