16.07.2026 15:10 Energie Cottbus im Trainingslager: Ruhetag für den FCE

Am fünften tag des Trainingslagers von Energie Cottbus bleibt der Platz größtenteils leer. Für die meisten Spielelr ist nach dem Test vom Vortag Ruhe angesgat.

Von Lukas Schulze

Oberndorf in Tirol (Österreich) - Wieder Österreich! Energie Cottbus wappnet sich für die Zweitliga-Rückkehr im Trainingslager in Tirol. Vom 12. bis zum 19. Juli beziehen die Lausitzer in Oberndorf im Bezirk Kitzbühel Quartier.

Neben Teambuilding und taktischen Feinheiten testete der FCE unter anderem gegen Mlada Boleslav und zog gegen den tschechischen Erstligisten mit 2:4 (1:1) den Kürzeren. Für Samstag wurde deshalb kurzfristig ein weiterer Test vereinbart: Dann misst sich Cottbus mit RB Salzburg (15 Uhr, Waidring). TAG24 berichtet für Euch live aus dem Trainingslager.

16. Juli, 15.10 Uhr: Ruhetag im Trainingslager von Energie Cottbus

Bei der Tour de France würde man von einem Ruhetag sprechen. Nach der Testspiel-Schlappe gegen Mlada Boleslav (2:4) vom Vortag ist heute Regeneration angesagt. Vormittags gab es eine Einheit im Kraftraum, während die Torhüter und angeschlagenen Spieler separat auf dem Platz trainierten. Der Nachmittag ist für die Spieler frei.

Der Trainingsplatz in Oberndorf blieb heute größtenteils leer. (Archivfoto) © TAG24/Lukas Schulze

Stattdessen gab es im Kraftraum Stabilisationstraining für die Akteure, die am Vortag im Einsatz waren. © Carlotta Just/FC Energie Cottbus

15. Juli, 19.35 Uhr: Energie Cottbus vereinbart Brisanztest gegen Red Bull Salzburg

Unmittelbar nach dem Boleslav-Spiel platzt eine kleine Bombe: Energie hat für Samstag doch noch einen Testspiel-Gegner gefunden: Es ist RB Salzburg, das neuerdings vom gebürtigen Zwickauer Danny Röhl (37) trainiert wird. Stand heute findet der Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gespielt werden soll in der Dr. Gredler & Dr. Schwentner Arena in Waidring. Eine Übertragung soll es nicht geben, selbst Journalisten sind für den Brisanztest ausgeschlossen. Die Maßnahmen sollen von Red Bull ausgehen.

Der gebürtige Zwickauer Danny Röhl (37) ist neuer Trainer von RB Salzburg. © ATTILA KISBENEDEK / AFP

15. Juli, 18.49 Uhr: Energie Cottbus verliert den Härtetest gegen Mlada Boleslav mit 2:4

Energie rennt noch einmal an, ein Tor gelingt nicht. Stattdessen probiert es Boleslavs Solomon auf fast 50 Metern. Knapp am Pfosten vorbei. Es bleibt beim 2:4.

Erik Engelhardt schleicht nach der Niederlage vom Platz. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 18.40 Uhr: Energie Cottbus kassiert gegen Mlada Boleslav das 2:4

Und wieder klingelt es im FCE-Kasten: Eine Flanke rutscht auf den zweiten Pfosten durch, Wilke irrt im Strafraum herum, Zika bedankt sich und köpft ein (83.). 2:4 jetzt aus Cottbuser Sicht.

15. Juli, 18.22 Uhr: Mlada Boleslav markiert das dritte Tor, Energie Cottbus stellt den Anschluss her

So richtig sortiert wirkt Energie noch nicht. Subert vernascht Hofmann und Manu und bringt die Flanke auf den langen Pfosten, die Solomon völlig frei stehend verwandelt (65.). Unmittelbar nach dem Anstoß hat Energie erneut die Antwort parat: Guttau tankt sich in den Strafraum und legt quer auf - na klar - Malone, der in Stürmermanier verwandelt (67.). 2:3 aus Energie-Sicht.

Ryan Malone klatscht nach seinem Treffer mit seinen Mitspielern ab. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 18.17 Uhr: Energie tauscht (fast) komplett durch

Nach 61 Minuten haben Rorig, Pelivan, Zaydan, Reschke, Kinsombi, Hannemann, Butler und Tattermusch Feierabend. Folgende Elf steht jetzt auf dem Platz: Wilke - Hofmann, Manu, Malone, Lucoqui - Bittencourt, Michelbrink - Guttau, Boziaris - Engelhardt, Malone. Richtig gelesen, Wollitz setzt Abwehrkante Malone jetzt als Sturmturm ein.

15. Juli, 18.07 Uhr: Pyro auf den Rängen, erneuter Rückstand auf dem Platz

Derweil fällt auf dem Platz das nächste Tor in der längst laufenden zweiten Hälfte. Boleslav führt einen Freistoß kurz aus, über Energies rechte Seite kommt die Hereingabe durch, Buryan ist zur Stelle und schiebt aus kurzer Distanz ein (51.), der eingewechselte Wilke im Tor ohne Chance. Energie 1:2 hinten.

15. Juli, 18.01 Uhr: Energie-Cottbus-Fans zünden Pyrotechnik beim Testspiel gegen Mlada Boleslav

Kurz bevor es auf dem Platz weitergeht, zünden einige Energie-Fans Pyrotechnik im Block - beim Testspiel! Die Aktion verläuft kontrolliert-fröhlich und sei mit dem Veranstalter abgesprochen.

Einige Energie-Fans verewigen sich auf ihre Weise beim Testspiel. © TAG24/Lukas Schulze

15. Juli, 17.45 Uhr: 1:1 zur Halbzeit zwischen Energie Cottbus und Mlada Boleslav

Kurz darauf ist pünktlich Halbzeit. Energie hat ein optisches Übergewicht, spielt speziell die linke Seite immer wieder gut frei. Zaydan und Butler machen richtig viel Spaß. Boleslav setzt immer wieder gefährliche Nadelstiche und bricht vor allem über Energies rechte Abwehrseite immer durch. Das 1:1 zur Pause geht in Ordnung.

15. Juli, 17.39 Uhr: Energie frisst erst den Rückstand und schlägt prompt zurück

Plötzlich klingt es erst auf der einen, dann auf der anderen Seite. Zunächst kann Böhnke im FCE-Tor mit einem Riesen-Reflex zur Ecke klären. Bei dieser ist dann Boleslavs Langhammer zur Stelle (37.). Praktisch direkt nach dem Anstoß schlägt Energie zurück. Wieder geht es über links. Zaydan spielt Butler frei, der ins lange Eck trifft (39.).