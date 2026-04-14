Diese Nicht-Transfers des Winters tun Cottbus jetzt richtig weh!

Cottbus - Wieder Topspiel, wieder kein Tor von Energie Cottbus . Auch bei der Frust-Pleite gegen den VfL Osnabrück (0:1) ging der FCE vorn leer aus. Rächen sich jetzt die Nicht-Transfers des Winters?

Lucas Copado (22, v.) jubelt über sein erstes Tor für Paderborn. Bis heute sein einziger Treffer in der 2. Liga. (Archivfoto) © David Inderlied/dpa

Unter anderem hatten die Lausitzer Ende Januar Lucas Copado (22) vom SC Paderborn an der Angel. Der Jung-Stürmer war in der Vorsaison Leihspieler in der Lausitz und steuerte 13 Torbeteiligungen zum (ungekrönten) Höhenflug bei.

Zweitligist SC Paderborn schnappte zu, eiste den Sohn von Ex-Bundesliga-Profi Francisco Copado (51) vom Linzer ASK los. Nach gutem Start spielte Copado schon gegen Ende der Hinrunde nur noch eine Nebenrolle. Dennoch lehnte der Zweitligist eine Leihe bis zum Sommer ab.

Ein weiterer Kandidat war laut NOZ der Osnabrücker David Kopacz (26), Gegenspieler von Energie am Sonntag. Cottbus soll ein Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler abgegeben - und am Deadline Day wieder zurückgezogen haben.

Nach einer Dürreperiode im Winter explodierte der Deutsch-Pole im März, traf vier Spiele in Folge. Wenn man so will: Statt Cottbus ballerte Kopacz Osnabrück an die Spitze.

Energie holte stattdessen in Tolga Cigerci (34) und Mladen Cvjetinovic (22) zwei Kräfte für die Defensive, ein Offensivtransfer gelang nicht mehr.