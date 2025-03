Dritte Pleite in Folge! Energie Cottbus verliert auch beim 1. FC Saarbrücken

Saarbrücken - 1:2-Schlappe! Energie Cottbus hat im Aufstiegsrennen der 3. Liga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Am heutigen Samstagnachmittag setzte es für die Lausitzer beim 1. FC Saarbrücken die dritte Pleite in Serie, die damit im Kampf um die Tabellenspitze weiter mächtig Federn lassen.

Cottbus' Phil Halbauer (26, l.) im Zweikampf um den Ball mit Saarbrückens Elijah Krahn (21). © IMAGO / Fussball-News Saarland

Dabei hatte sich die Niederlage der Brandenburger nicht zwingend angedeutet, wenn auch nur zu Beginn des Duells zwischen den beiden Aufstiegsaspiranten.

Die Gäste kamen nämlich gut in die Begegnung, waren mit Anpfiff die engagiertere Mannschaft - und verbuchten ihre erste vielversprechende Chance zur Führung nach gerade einmal acht gespielten Minuten durch Timmy Thiele, dessen Kopfball nach einem Eckball von Tolcay Ciğerci in höchster Not auf der Linie geklärt wurde.

Den ersten Treffer erzielten aber stattdessen die Hausherren: Saarbrückens Maurice Multhaup bewies vor dem gegnerischen Sechzehner einen guten Überblick, als er den auf der linken Seite völlig frei stehenden Sebastian Vasiliadis in Szene setzte, der die Kugel gekonnt an FCE-Schlussmann Elias Bethke vorbei ins rechte Toreck schlenzte.

Getragen vom heimischen Publikum im mit 14.544 Zuschauern vollen Ludwigsparkstadion riss der FCS in Folge des Führungstreffers die Spielkontrolle an sich und verpasste der Wollitz-Elf nur wenige Minuten vor dem Pausenpfiff den zweiten Nackenschlag: Kasim Rabihic nickte nach maßgeschneiderter Flanke von Philip Fahrner zur 2:0-Führung der Saarländer ein, der zugleich den Halbzeitstand bedeutete.