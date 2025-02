Spitzenreiter lässt Federn: Energie Cottbus verliert beim Favoriten-Schreck!

Großaspach - Erst Dynamo Dresden , dann der FC Ingolstadt - und jetzt Energie Cottbus ! Der Tabellenführer hat beim Favoriten-Schreck VfB Stuttgart II am Sonntagnachmittag Federn gelassen und mit 0:2 verloren. Damit bleibt das Aufstiegsrennen in der 3. Liga weiter hochspannend.

Zum Mann des Tages avancierte der eingewechselte Wahid Faghir. In der 74. Minute setzte VfB-Spielmacher Laurin Ulrich den Mittelstürmer mit einem perfekten Steckpass aus der Zentrale in Szene, Faghir umkurvte anschließend Energie-Schlussmann Elias Bethke und versenkte das Leder mit etwas Glück zur 1:0-Führung im Netz.

Die zweite Mannschaft des VfB stand vor der Partie zwar nur auf Rang 18, hat in den letzten Spielen aber eine kleine Serie als Albtraum der Großen gestartet. Auch Dynamo verlor vor zwei Wochen in Großaspach (1:2), vergangenen Samstag ergatterten die Schwaben einen Zähler beim Tabellenvierten aus Ingolstadt.

Die Lausitzer konnten den Patzer der SGD bei Hansa Rostock (0:1) am Samstag somit nämlich nicht nutzen und verweilen nun bei drei Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Dresden.

Claus-Dieter Wollitz musste in Großaspach die erste Niederlage seit elf Drittliga-Partien verkraften. © Julius Frick/dpa

Die kleinen Stuttgarter ärgerten den Liga-Krösus allerdings bereits direkt in der Anfangsphase, Bethke musste noch vor der 20. Minute zweimal in höchster Not retten.

Sein Gegenüber stand ihm allerdings in nichts nach: Die besten Chancen im ersten Durchgang hatten die Lausitzer nach einer halben Stunde, doch VfB-Keeper Dennis Seimen parierte infolge eines schnellen Konters doppelt überragend gegen Phil Halbauer und Tolcay Cigerci.

Auch Torjäger Timmy Thiele fehlte das Glück, als er eine hervorragende Halbauer-Flanke nur an die Latte köpfte (38.).

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Duell lange Zeit nur vor sich hin. Cottbus hatte zwar öfter den Ball, fand gegen kompakt verteidigende Schwaben aber einfach keine Lücke.

Die zogen aus der Ideenlosigkeit des Spitzenreiters offenbar zusätzliche Motivation, schlugen mit Anbruch der Schlussphase eiskalt zu und bestimmten selbst danach munter das Spielgeschehen, bis sie mit dem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie knallten.