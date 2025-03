Energie Cottbus lässt erneut Punkte liegen, Dynamo kann vorbeiziehen

Cottbus - Wieder eine Pleite für Energie Cottbus ! Nach dem 0:2 (0:0) bei der Zweitvertretung des VfB Stuttgart in der Vorwoche setzte es für die Lausitzer gegen Kellerkind VfL Osnabrück den nächsten herben Dämpfer im Drittliga -Aufstiegsrennen.

Für Cottbus' Erik Engelhardt (26, Mitte) & Co. war es ein gebrauchter Fußball-Nachmittag. © IMAGO / Fotostand

Vor heimischer Kulisse unterlag die Mannschaft von Chefcoach Claus-Dieter Wollitz (59) dem abstiegsbedrohten Klub aus Niedersachsen knapp mit 1:2 (1:1).

Mit zwei Toren maßgeblich am Befreiungsschlag der Lila-Weißen beteiligt war Marcus Müller (6. Spielminute/64., Elfmeter).

Tolgay Cigerci (9.) traf nach einem Handspiel von VfL-Offensivmann Niklas Niehoff aus elf Metern zum zwischenzeitlichen Ausgleich, konnte der FCE die zweite aufeinanderfolgende Niederlage dennoch nicht mehr verhindern.

Zwar drängte die Wollitz-Elf in Folge des Gegentreffers in Richtung des gegnerischen Tores, scheiterte aber letztendlich immer wieder aufs Neue an Osnabrücks Schlussmann Lukas Jonsson. Dieser hatte reichlich zu tun, war vor der Pause maximal von Axel Borgmann (31.) und Lucas Copado (37.) gefordert worden.