Ego-Themen in der Kabine bei Energie Cottbus? Trainer Wollitz klärt auf

Cottbus - Kurz vor dem Saisonfinale beschäftigt sich Energie Cottbus mit einem Ego-Thema. Trainer Pele Wollitz (59) gibt Einblick in den Zusammenhalt des Teams.

Den Gegenbeweis erbrachte das Team gegen Köln , als jeder Einzelne Personalentscheidungen akzeptierte und sich in den Dienst der Mannschaft stellte. Es war der erste Sieg nach drei Pleiten in Folge.

Wollitz führt aus: "Ich mag kein negatives Ego, dass ich mich in den Vordergrund stelle." In den Vorwochen waren Stimmen laut geworden, dass viele Akteure nur noch für sich oder den nächsten Vertrag spielen würden.

Beim 1:0-Sieg über Viktoria Köln war es wieder zu spüren: Das Miteinander im Cottbuser Team ist zurück. Anders als teilweise in den Vorwochen kämpfte und spielte das Team wieder als Einheit.

Diese Bilder aus den Aufstiegsspielen 2023 sollen sich am Samstag nicht wiederholen: Die SpVgg Unterhaching jubelt, Energie Cottbus guckt in die Röhre. (Archivfoto) © Angelika Warmuth/dpa

Nach wie vor ist eines der Erfolgsgeheimnisse das Miteinander, das Energie überhaupt bis in die oberen Tabellenregionen trug. Alleingänge seien fehl am Platz.

Wollitz: "Ich sage immer zu den Spielern: Habt dieses positive Ego. Das bringt dich weiter als negativer Egoismus, weil so gut sind wir alle nicht, dass wir das über eine Mannschaft stellen sollten."

Wie weit diese Geschlossenheit das Team tragen kann, wird sich schon am Samstag bei den abgestiegenen Unterhachingern (Anstoß: 14 Uhr) zeigen. 2023 scheiterte Energie in den Aufstiegsspielen an der Spielvereinigung, zwei Jahre später folgt die Rückkehr. Mit einem Sieg könnte Energie Tabellenplatz drei festigen.

"Wir sind 2021 in den Bus eingestiegen. Und seitdem rollt der Bus, ohne auszusteigen und kann bis in die 2. Bundesliga rollen", so der Energie-Trainer voller Hoffnung.