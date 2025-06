Kaderplaner erklärt im TAG24-Interview: So scoutet Energie Cottbus

Cottbus - Maniyel Nergiz ist 42 Jahre alt, verheiratet, zweifacher Familienvater, seine Familie wohnt in Paderborn. Seit Jahresbeginn bekleidet er die neu geschaffene Stelle als Kaderplaner bei Energie Cottbus . Trotz laufender Transferphase nahm er sich für TAG24 Zeit, das neue Scouting-System des Drittligisten zu erklären.

Wir treffen Maniyel Nergiz (42) dort, wo die Cottbuser Transferpläne geschmiedet werden: im Trainerbüro. © TAG24/Lukas Schulze

TAG24: Hallo Maniyel, wie wird man eigentlich Kaderplaner?

Nergiz: Ich war früher Co-Trainer/Analyst in Verl, Paderborn, Ingolstadt und Osnabrück, habe da viele Berührungspunkte im Scouting, besonders im Datenscouting, gehabt, zumal ich einen mathematischen Hintergrund besitze.

TAG24: Beschreibe uns bitte einmal, wie dein Arbeitsalltag aussieht?



Nergiz: Meine Stelle sieht so aus, dass ich insbesondere Pele [Wollitz] unterstütze, was Vorfilterung von Spielern betrifft. Ich versuche das in drei Phasen zu gliedern, zunächst datenbasiert vorzufiltern, dann viel Video-Scouting und wenn das beides positiv war: das Live-Scouting.

Und wenn auch das positiv war, kläre ich die vertragliche Situation, führe Gespräche mit Beratern, spreche auch mit Spielern im Vorfeld.