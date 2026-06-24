Energie-Cottbus-Blog: Aufstiegsheld bekommt keinen neuen Vertrag
Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.
Ab Mittwoch, dem 24. Juni schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung für den Ernst der Liga. Am Wochenende zeigt sich das neuformierte Team in den Freundschaftsspielen beim SV Lok Calau (Freitag, 18 Uhr), LSV Bergen (Samstag, 17 Uhr) sowie dem Duell gegen eine Cottbuser Stadtauswahl (Sonntag, 16 Uhr) erstmals so richtig auf dem Rasen.
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24. Juni, 10.15 Uhr: Aufstiegsheld Merveille Biankadi bekommt keinen neuen Vertrag
Kurz vor Trainingsstart hat Energie die Trennung von einem weiteren Aufstiegshelden vermeldet: Merveille Biankadi (31) bekommt keinen neuen Kontrakt.
Trainer Pele Wollitz (60) kommentiert: "Uns, und ganz besonders mir persönlich ist es sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Das war nicht einfach, doch wir glauben, dass es richtig so ist. Merv ist ganz toller Mensch und ein Spieler, der sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Ein echter Teamplayer, dem wir alles erdenklich Gute wünschen."
Der Aufstiegs-erprobte Biankadi schlug nach Vereinslosigkeit im September des Vorjahres in der Lausitz auf. Nach einiger Anlaufzeit entwickelte sich der variable Offensivspieler zur erweiterten Stammkraft (19 Ligaspiele, fünf Torbeteiligungen).
24. Juni, 10 Uhr: Neuer Energie-Cottbus-Blog startet
Herzlich willkommen zu unserem neuen Energie-Cottbus-Blog. Hier gibt es ab sofort die volle Dröhnung Energie!
Los geht es mit dem Trainingsstart in die neue Saison am heutigen Mittwoch.
Titelfoto: Julius Frick/dpa