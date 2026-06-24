Energie-Cottbus-Blog: Aufstiegsheld bekommt keinen neuen Vertrag

Cottbus - Nach dem Aufstieg aus der 3. Liga ist vor dem Abenteuer 2. Liga! Energie Cottbus ist nach zwölf Jahren Abstinenz ins Unterhaus zurückgekehrt.

Ab Mittwoch, dem 24. Juni schuftet die Truppe von Trainer Pele Wollitz (60) in der Vorbereitung für den Ernst der Liga. Am Wochenende zeigt sich das neuformierte Team in den Freundschaftsspielen beim SV Lok Calau (Freitag, 18 Uhr), LSV Bergen (Samstag, 17 Uhr) sowie dem Duell gegen eine Cottbuser Stadtauswahl (Sonntag, 16 Uhr) erstmals so richtig auf dem Rasen.

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